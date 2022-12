Las diez cosas que debe saber del ébola

¿Qué es? Es un virus que produce una fiebre hemorrágica que afecta a varios órganos. Toma su nombre del río Ébola, en la República Democrática del Congo, donde fue identificado el primer brote en 1976

¿Cómo se contagia?

El virus ha sido transmitido de algunos animales, como el murciélago, al hombre. Y entre los seres humanos el contagio se produce por el contacto con sangre, secreciones o cualquier fluido corporal. Acciones como dar la mano o compartir cubiertos son potencialmente peligrosas

¿Cuáles son los síntomas?

Fiebre, debilidad intensa, dolor de cabeza, muscular y de garganta. Luego siguen los vómitos, la diarrea, la erupción cutánea, y el deterioro de la función renal y hepática, llegando incluso en algunos casos a hemorragias internas y externas.

¿Cuál es su nivel de mortandad?

Hay varias cepas, la actual conocida como Ébola-Zaire es muy mortal, alcanzando incluso el 90%.

¿Qué personas están en riesgo?

Personal médico que atiende a los pacientes, sus familiares más cercanos y quienes estén en contacto con cadáveres de personas que murieron infectadas. Una de las razones por las que el virus se propaga tan rápidamente en África es la costumbre que existe de abrazar a los muertos.

¿En qué país se originó y a dónde se ha extendido?

El actual brote fue confirmado por el gobierno de Guinea Conakry a la OMS en febrero de este año y desde entonces ha causado la muerte de más de 1.300 personas y se ha extendido a Sierra Leona, Liberia y Nigeria.

¿Puede llegar a Colombia?

La probabilidad es de una en un millón, dijo el ministro de Salud hace algunos días. Sin embargo, se ha pedido a los colombianos restringir viajes a los países de África Occidental que han presentado el virus. También se han tomado medidas adicionales como un cuestionario que deben contestar los turistas antes de ingresar al país.

¿Se han detectado casos en Latinoamérica o el Caribe?

No se ha confirmado caso alguno de ébola hasta el momento en el continente. Tras la advertencia de la OMS, casi todos los países, incluido Colombia, han tomado medidas especiales.

¿Cuál es el tratamiento?

No existen vacunas ni curas definitivas aunque hay algunos tratamientos en fase de experimentación. En este momento a las personas enfermas se les aplica rehidratación y tratamientos paliativos para controlar el dolor y la fiebre. Los pacientes deben ser separados de las demás personas.

¿Cómo prevenirlo?

Aunque no hay, hasta el momento, presencia del brote en Colombia, la OMS recomienda no entrar en contacto directo con los pacientes o los cadáveres y mantener una extremada higiene de manos. Personal médico debe extremar cuidados y usar equipo especializado para manejar a los pacientes. Es una enfermedad que no respeta a nadie.

De hecho, una de sus víctimas fue el doctor Sheik Humarr Khan quien lideraba los esfuerzos del Gobierno de Sierra Leona por contener la enfermedad. Era considerado una autoridad mundial sobre el tema de fiebres hemorrágicas.