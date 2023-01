Las lágrimas no son motivo de vergüenza: entérese de sus beneficios para la salud

Aunque muchos creen que es signo de debilidad, es un acto que ayuda a disminuir la ansiedad, el estrés, la frecuencia cardiaca y la tensión arterial.

El llanto hace parte de la vida desde el mismo momento en que nacemos y es la primera manifestación emocional del ser humano. Sin embargo, a medida que se crece, se tratan de ocultar las lágrimas.

“Se ve como un signo de debilidad y lo que estamos descubriendo cada vez más, a través de la neuropsicología y de estudios de psiquiatría, es que llorar sí permite, en ciertos momentos, pensar mucho mejor”, explica Saúl Martínez Villota, médico psiquiatra.

Las lágrimas no deben ser motivo de vergüenza, al contrario, son necesarias y traen beneficios para la salud.

“A través del llanto podemos protegernos, bajamos la ansiedad, bajamos el estrés, hay estudios que demuestran que disminuye la frecuencia cardiaca y la tensión arterial”, añade el médico.

Tanto así que en países como China existen grupos de llanto con el fin de mantenerse mentalmente saludables, porque contener las lágrimas puede ser grave.

“Si no lloramos eso queda represado dentro de nosotros y el cuerpo busca, sabiamente, poder desahogar eso que está reprimido de otra manera. Por ejemplo, puede que no llores y te da gastritis o nudos en la espalda”, dice el especialista.

Además, llorar es una señal de alarma.

“En una depresión, que es una enfermedad donde se pierde el control de esa emoción que es la tristeza, el llanto se vuelve incontrolable.. la persona no lo puedo manejar porque no es algo de voluntad es fisiológica", recalca el doctor.

Es importante aprender a leer el llanto y no asustarse si usted o el otro es el que llora. Las lágrimas son necesarias para andar más liviano.