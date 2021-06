¿Hay que agendar o no citas para vacunación COVID?: quejas de usuarios del sistema de salud

¿Qué está pasando con la vacunación contra el COVID-19 en Colombia? Ciudadanos, mediante redes sociales y en puestos de vacunación en Bogotá, se quejan porque hay desinformación y cruce de mensajes entre el gobierno y las EPS. Piden aclarar si tienen que agendar o no las citas.

Aunque el ministro de Salud, Fernando Ruiz, ya dio las indicaciones de quiénes pueden vacunarse en esta tercera etapa, entre las personas hay confusión por la información y las complicaciones dadas en los puntos de vacunación.

“No es justo lo que hacen, yo he recorrido cuatro centros comerciales y que porque no estoy agendada, que porque no pertenezco a Colsubsidio, Cafam no me vacuna”, se quejó Leonora Vega, usuaria de la EPS Famisanar.

En Bogotá hay 18 puntos de vacunación contra el COVID-19 de diferentes EPS habilitados en varios centros comerciales.

Pese a que avanza el plan de inmunización, hay personas que se quejan por los inconvenientes para recibir el biológico.

“Recibo un mensaje por mi celular diciendo que podía venir sin agendarme para la vacuna, yo tengo 64 años, pero me llevo la sorpresa de que le pregunto a un funcionario de Famisanar, me dice que no, que las fichas (turnos) las repartieron a las 4:00 de la mañana”, contó Consuelo Soto, usuaria Famisanar.

Y es que varias personas en redes sociales se han quejado de la desinformación que están generando tanto las EPS como el gobierno nacional.

“Sí, eso es mentira. Yo me postulé hace más de dos meses para la etapa 3 por tener menos de 50 (años) y comorbilidad y jamás atendieron mi caso. La EPS Sanitas ni siquiera me dio chance de hablar con algún asesor para agilizar el tema”, dijo una usuaria en Twitter.

Ante este panorama, ACEMI asegura que el Plan Nacional de Vacunación debe seguir estructurándose mediante el agendamiento con cita, un modelo que para ellos ha sido exitoso.

“Hemos hecho un enorme esfuerzo para contactar a la gente o para abrir espacios para que ellos nos contacten a nosotros y agendar la cita de tal manera que puedan ir sin filas, sin aglomeraciones”, manifestó Gustavo Morales, presidente de ACEMI.

Este domingo 13 de junio llegaron al país 204.000 vacunas de la farmacéutica AstraZeneca para continuar con el esquema de vacunación en el territorio nacional.

Este número se destinará para primeras y segundas dosis en mayores de 50 años y menores con comorbilidades.

