¿Le apareció una costra o lesión que persiste en la piel? Ojo, podría ser un cáncer

El cáncer de piel va en aumento y muchas personas no parecen estar conscientes del tema. Por eso, la invitación es a ponerle a atención.

Si aparece una mancha, si un lunar cambia, las personas se toman su tiempo y ver qué pasa. La mayoría no piensa que puede haber algo malo ahí, por eso, es necesario prestarle atención a cualquier cambio en la piel.

Un ejemplo es el de Orlando Laverde, un ciudadano a quien la apareció una costra en la mejilla y que nunca se imaginó que podría ser cáncer.

“Pensé que de pronto me había lastimado con un uña o como cuando uno se afecta. Salió la carachita, pero no me imaginé esto. Incluso, ella se caía y volvía y salía”, comenta Laverde, al reconocer que nunca se cuidó y creyó que el sol fuera el generador de este cáncer.



John Marulanda, miembro de la Liga Colombiana contra el Cáncer, explica que el 90 % del cáncer de piel se debe a sobrexposición al sol.

“Sobrexponer es que de manera indiscriminada, por motivo laboral o recreacional, esté sobrexpuesto, principalmente, entre las 10:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde”, señala.

Agrega que esas lesiones como aperladas, abultadas, que aparecen y se quedan ahí, o costras, o lesiones similares, que persisten y no sanan son “alarma de que existe básicamente un cáncer de piel, que debe ser detectado oportunamente”.

Dependiendo del tipo de cáncer, será el manejo. En algunos casos basta con cirugía, pero en otros se requiere de quimioterapia y/o radioterapia.

El cáncer de piel se puede prevenir con conductas de autocuidado, que empiezan desde la niñez, y para protegerse de la exposición al sol.