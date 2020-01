¿Le asusta el coronavirus? En Colombia ya tenemos otra epidemia, vea de qué se trata

Ha matado a 18 personas en los primeros 19 días del año. La doctora Fernanda Hernández le cuenta qué es y le hace recomendaciones.

Mientras en el mundo se habla del coronavirus e incluso en Colombia el tema es mencionado en casas y oficinas, otra epidemia está pasando de agache, como se dice popularmente. Se trata del dengue, una enfermedad que está causando problemas muy graves en nuestro país.

Miran esta cifra: más de 127 mil casos el año pasado con cerca de 100 muertes confirmadas.

Este es un virus transmitido por un mosquito que está presente en el 90 por ciento del territorio nacional, los que están por debajo de los 2.200 metros sobre el nivel del mar.

¿Cómo diferenciar el dengue de una gripa?

Sí se puede diferenciar por los síntomas. El más importante y el más común es la fiebre. Por lo general, además, no produce complicaciones respiratorias.

El dengue provoca dolor de cabeza, de huesos, de músculos y articulaciones, así como detrás de los ojos.

Mejoran en una semana, pero puede agravarse de manera súbita. ¡Cuidado! Usualmente, cuando baja fiebre, aparece dolor abdominal intenso, vómito, somnolencia, desmayos, sangrados y disminución del volumen de orina. Es una etapa crítica y, finalmente, podemos tener dengue grave con compromiso de órganos como el riñón, el hígado, el corazón, el cerebro, hemorragias y es esto lo que lleva a la muerte.

Consejos a seguir

Es importante reconocer señales de alarma, no automedicarse, consultar tempranamente. Si tiene fiebre sin explicación, no recurrir a remedios caseros, mucho menos a los antibióticos porque pueden enmascarar y retrasar el diagnóstico. Tampoco a antigripales. Solo acetaminofén.

Y, con mayor razón, para embarazadas, menores de 5 años, y mayores de 65 con diabetes, enfermedad del corazón e hipertensión.

Se hace el seguimiento con exámenes de laboratorio estricto para el manejo adecuado. Muchos de estos pacientes deben ser hospitalizados e, incluso, manejados en unidades de cuidados intensivos. No hay un tratamiento específico, no tenemos vacuna, así que la clave es consultar y prevenir fumigando los insectos, no teniendo agua represada y usando repelente.

