¿Le da hambre a media mañana? No ‘pique’ cualquier cosa y aprenda a alimentarse bien

No está mal consumir algo entre comidas cuando le da hambre; eso no lo va a subir de peso si sabe elegir y balancear.

Esto recomienda Ángela Martínez, nutricionista dietista: “Para los snacks lo importante es incluir una fruta o un cereal como una galleta de arroz, integral, una tajada de pan acompañada de un lácteo bajo en grasa como yogur o queso. O un fruto seco; la porción ideal son dos cucharadas”.

Y agrega: “No pase más de cuatro horas sin comer y trate de no incluir alimentos altos en azúcar como dulces, tortas, gaseosas, jugos, paquetes”.