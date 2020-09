¿Le da "pereza" usar bien el tapabocas? Este experimento lo va a poner a pensar

Lastimosamente se ha vuelto usual ver en la calle, pese a seguir en pandemia por coronavirus, personas que llevan el tapabocas cubriendo la quijada mas no la boca y la nariz. Hay quienes dan excusas que ni ellos se creen. Otros se enojan cuando son cuestionados por no cuidarse y no cuidar a los demás.

Noticias Caracol realizó un experimento con ciudadanos que llevaban la mascarilla de forma inadecuada o que se la quitaban. Junto a ellos se paró un actor que fingía hablar por celular y afirmaba tener COVID-19.

Como era de esperarse, en ese momento los peatones desjuiciados sí se colocaron bien el tapabocas, por lo que surge la pregunta: ¿por qué esperar a tener el virus de frente para poner en práctica lo que llevamos seis meses escuchando?

“No somos conscientes de lo que estamos viviendo ahora", dijo una señora que usaba el tapabocas en el cuello y no cubriendo boca y nariz. Según ella, se lo había quitado porque estaba hablando por celular y no la escuchaban al otro lado de la línea.

Otra persona que tenía el tapabocas, pero que solo se estaba cubriendo la boca y no la nariz, lo puso correctamente cuando le escuchó al actor pronunciar “coronavirus”. Dijo que no vio problema en dejarse la mascarilla abajo porque el ‘enfermo’ “no estaba al lado mío”.

Aunque el experimento demostró que el autocuidado suele estar determinado por la percepción del riesgo, cabe resaltar que muchas otras personas sí llevaban de manera correcta este utensilio que salva vidas.