¿Le dio COVID y ahora tiene dolor de cabeza? Cuidado, podría sufrir cefalea crónica diaria

Durante el COVID-19 uno de los síntomas más comunes es el dolor de cabeza. Se conoció que existen diferentes factores por los que ese padecimiento puede aparecer e, incluso, volverse persistente una vez superada la enfermedad.

La doctora Fernanda Hernández, editora de la sección Salud de Noticias Caracol , manifestó que los dolores de cabeza son bastante comunes: “Se estima que 3 de cada 10 personas desarrollan cefalea crónica diaria, síntoma que se debe abordar de manera integral”.

Tal fue el caso de Yony Giraldo Hernández, un hombre que se contagió de COVID-19 y, aunque no necesitó hospitalización ni tratamiento especial, desarrolló un fuerte dolor de cabeza.

“He tomado Acetaminofén, Ibuprofeno, me han recetado varios medicamentos, pero realmente ninguno disminuye el dolor. Se pone más intenso cuando hay mucho ruido o demasiada luz. El dolor de cabeza impacta sobre todo en la parte occipital, siento picadas y pesadez en la cabeza”, indicó.

Y es que esa situación afectó varios aspectos de la vida de Yony: “Me tocó cambiar de cargo, afortunadamente la empresa me colaboró, pero eso me trajo consecuencias como disminución de sueldo”.

El dolor de cabeza en su fase aguda se puede volver crónico en las personas que se contagiaron de coronavirus.

“Se sabe que 1 de cada 5 pacientes que presentan esta infección pueden durar hasta 6 meses con dolor, pero también se sabe que 1 de cada 6 pacientes pueden persistir hasta 9 meses con dolor de cabeza. Si eso ocurre, se debe buscar ayuda médica”, recalcó Joe Muñoz, neurólogo de la Asociación Colombiana de Neurología.

Muñoz también hizo referencia a cómo se trata la cefalea crónica diaria: “Buscamos aliviar los síntomas, en algunos casos usamos medicamentos que se emplean para la migraña, en otros recurrimos a intervenciones infiltrando medicamentos en el cuero cabelludo. También recomendamos a los pacientes mantener su calidad de vida en términos emocionales, calidad de sueño y control de peso”.

Pese a que no existen tratamientos o terapias específicas para la cefalea postcovid, se recomienda realizar actividad física y prácticas como la meditación.