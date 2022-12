¿Le inyectaron el cáncer a Hugo Chávez?

La hipótesis de que el cáncer que padecía el presidente Chávez fue provocado no es nueva. El mismo mandatario, a finales de 2011 en un discurso a las Fuerzas Armadas, se refirió al tema.

"No sería extraño que hubieran desarrollado una tecnología para inducir el cáncer y nadie lo sepa hasta ahora y lo descubran hasta dentro de 50 años. Solo dejo la reflexión, pero esto es muy extraño", dijo en torno a la enfermedad en varios mandatarios latinoamericanos.

Este martes, el vicepresidente Nicolás Maduro hizo nuevamente referencia a la teoría y aseguró que algún día lo demostraría.

Sin embargo, para Carlos Castro, asesor científico de la Liga Colombiana contra el Cáncer, esto no es posible.

Científicos y especialistas alrededor del mundo manifiestan la imposibilidad de que el cáncer sea inoculado o contagiado a algún ser vivo, a excepción del cáncer de cuello uterino, solo asociado con mujeres y en muy bajas posibilidades.