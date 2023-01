¿Le llegó este audio del coronavirus? Ojo porque puede infectarse con mentiras

Las redes sociales y el WhatsApp se convirtieron en la ruta perfecta para que todo tipo de información llegue directamente, sin filtro ni control, a gran parte de la población.

Circula una imagen en donde se ‘advierte’ que usar el tapabocas trae perjuicios porque, supuestamente, “impide la correcta respiración”, “provoca hiperventilación” o que “impide la oxigenación pulmonar”, entre otras mentiras.

“Esta es una información falsa. El tapabocas no genera un sello de las vías respiratorias, por lo cual no causa ruptura pulmonar. No ocasiona acumulación de dióxido de carbono ni daños en las vías respiratorias”, explica la neumóloga Alejandra Cañas, del hospital San Ignacio.

Otras noticias perjudiciales corresponden a medios internacionales, que aseguraron en sus titulares que un joven había muerto mientras que trotaba con un tapabocas. En este caso, culpar a la mascarilla es como decir que alguien se infartó a causa de sus gafas porque en el momento del ataque cardiaco las llevaba puestas.

Aunque el uso del tapabocas ha sido controvertido, la recomendación cambió: hoy se aconseja su uso masivo para evitar adquirir o infectar con el coronavirus a los demás.

Recuerde lavar manos antes de tocar este elemento de protección, manipularlo de las bandas o cauchos e hidratar las zonas de la piel donde haya mayor presión tras su uso.

Como si fuera poco, circulan audios de WhatsApp que le piden a la gente no dejarse hacer la prueba del nuevo coronavirus porque supuestamente le van a inocular (introducir) el virus. La invitación es a no hacer caso y tener en cuenta que las medidas de salud se están garantizando para evitar su propagación y no lo contrario.

Además de las medidas que tomen las autoridades competentes con aquellos que dan origen a estas cadenas, y de las estrategias que usan las redes para corroborar y filtrar lo que se rumora, es fundamental que cada uno sea cuidadoso, pase por un colador todo lo que recibe y ve en su celular y se abstenga de multiplicar las mentiras.

Si cree que es necesario, desconéctese de tanta información. Pero si está dispuesto a recibirla, asúmala con responsabilidad y siempre escuchando a las autoridades sanitarias, en los canales institucionales.