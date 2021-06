Ley de comida chatarra: ¿empresas hicieron lobby para que no se aprobara?

El Congreso de la República aprobó la ley de comida chatarra, lo que significa que la industria de los alimentos deberá ponerle a sus productos preenvasados y procesados, que cumplan con unas características determinadas por el Ministerio de Salud, unas etiquetas que advierta si son altos en azúcares, altos en calorías o altos en sodio, según el caso.

Sin embargo, la discusión para llegar a la aprobación de esta ley de comida chatarra no estuvo exenta de polémica.

En entrevista con Noticias Caracol , Camilo Montes, director ejecutivo de la Cámara de Alimentos de la ANDI, respondió si las empresas hicieron lobby para que la ley no se aprobara.

“Nos quisieron graduar como enemigos de la salud, cosa que no es cierta. Nosotros fuimos al Congreso de la República a presentar todos los argumentos técnicos y científicos desde la perspectiva de la industria de alimentos. Somos agentes de la democracia y por supuesto que en el tema técnico estaremos allí presentando argumentos”, señaló.

Montes explicó la razón por la que sienten que la denominación de comida chatarra es una satanización para determinados productos.

“Todos los alimentos que desarrolla la industria, por un lado, cumpliendo el marco normativo vigente, por otro lado, con una vigilancia previa durante y posterior de la autoridad sanitaria que es el Invima, entonces una denominación que busca satanizar una tipología de alimentos que son los alimentos preenvasados nos parece que va en contravía de cómo comen los colombianos porque en una dieta balanceada o no caben todos los alimentos”, aseguró.

Según el director, fue la industria quien dio un paso adelante para que se adelanten este tipo de iniciativas.

“Nosotros llevamos trabajando desde 2016. Con el Gobierno no sentamos desde febrero del año pasado y le contamos al país de la mano de algunas ONG, algunos científicos, por supuesto liderados por el Gobierno, que Colombia avanzaba a tener etiquetado frontal de advertencia. Somos el primer país en América Latina en el que la industria da el paso adelante y le dice al Gobierno venga trabajemos con unos iconos, con unas formas, con unos límites que les sirva a los colombianos”, destacó.

Resolución vs. ley de comida chatarra

Sin embargo, antes de aprobarse esta ley el Gobierno sacó la resolución 810 de junio de 2021, la cual busca paralelamente definir otras reglas. Para Montes son complementarias.

“Son procesos que iban en paralelo, claro sale la nueva ley y será necesario armonizar lo que haya en la ley que insisto no es solo el tema de etiquetado es mucho más con toda la normatividad vigente. La ley lo que dice es que el Ministerio de Salud regule. Como autoridad técnica y sanitaria es la que tiene que establecer cuál es el tamaño, cuál es la forma y además propia del etiquetado que les sirva a los colombianos”, manifestó.

“Esto no es ni una ley de comida chatarra, ni una ley de etiquetado, esto es una ley de entornos saludables, que aborda temas como el etiquetado, pero también otros temas que son superinteresantes para que avancemos como país en tener mejores hábitos de vida saludable”, anotó.

Finalmente, también se refirió a las críticas que se le hacen a esta industria por las consecuencias en la salud debido al consumo de productos ultraprocesados.

“Para poder luchar contra la obesidad y enfermedades no transmisibles, la ciencia lo que ha evidenciado es que tenemos que avanzar en varios frentes, claro que hay que avanzar en el tema de información nutricional para poder construir dietas balanceadas, también hay que promover otros hábitos de vida saludable como la actividad física, el sueño adecuado y demás, pero pretender que es exclusivamente el consumo de alimentos desarrollados por la industria lo que ha generado la obesidad y enfermedades no transmisibles creo que está simplificando el debate y no nos va a permitir llegar a las verdaderas soluciones”, subrayó.