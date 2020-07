Ley Jacobo ya fue sancionada: así beneficiará en la atención médica a niños con cáncer

El presidente Iván Duque sancionó este jueves la ley Jacobo, que le exige al Estado garantizar atención en salud, sin ninguna clase de obstáculos, a niños con cáncer. Los padres de familia que libran estas batallas junto a sus hijos celebran la norma.

En el 2016 y con tan solo 13 años, Jacobo perdió la batalla contra el cáncer en la que luchó, además, contra las fallas del sistema de salud.

“Algunas barreras, cuando él fue diagnosticado, fueron la atención oportuna, el desplazamiento de los doctores al lugar donde él se encontraba, las muchas negaciones a veces de citas y especialistas”, contó su mamá, Andrea Silva.

Cuatro años después fue sancionada por el presidente Iván Duque una ley que lleva su nombre y que, de alguna manera, busca hacerle justicia a pequeños que, como Jacobo, lucharon contra esta enfermedad.

Este legado lo reconoce Andrés Camilo, un paciente oncológico: “Es un gran logro de nuestros compañeros de lucha que han partido, para quienes seguimos en tratamiento y para quienes empiezan esta gran lucha”.

La norma contempla para la atención de menores de edad:

Publicidad

Atención integral prioritaria y sin interrupciones en el tratamiento

Eliminar barreras en las autorizaciones

Giros directos a los prestadores de salud para que los niños accedan a los tratamientos

“El niño y la familia ya no tendrán que ir detrás de un papel para acceder a la quimioterapia o a los medicamentos, lo cual hará que los niños no abandonen los tratamientos y no mueran”, señaló la representante a la Cámara Ángela Patricia Sanchez.

Padres de familia, que libran el calvario de la tramitología para que sus hijos puedan acceder a la atención, también destacaron la norma.

La primera causa de enfermedad y muerte por cáncer infantil es la leucemia, seguida por los tumores malignos en el sistema nervioso central.