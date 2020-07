Llamadas sin respuesta y demoras en el resultado: trabas del sistema de salud con pruebas COVID-19

Uno de los problemas que se ha presentado para combatir la pandemia del COVID-19 es la demora en la toma de pruebas y entrega de resultados por parte de las EPS. Son muchas las reclamaciones.

Rafael Caro Suárez es un padre de familia que tuvo que rogar para que la EPS les realizara la prueba a sus hijos. Dice que ahora suplica nuevamente, esta vez para conocer los resultados.

“Desde el día 14 de julio les tomaron la prueba del COVID-19 porque la mamá de ellos salió positiva y nos dijeron que de 3 a 5 días estaban los resultados. Han pasado 8 días y lamentablemente ellos no responden”, cuenta el afectado.

Caso similar es el de una mujer que tuvo contacto con su abuelo, quien lastimosamente falleció por coronavirus. Tras llamar a la EPS para realizarse su prueba, solo ha obtenido respuesta de una operadora.

“Me dijeron que únicamente si tenía síntomas me podían hacer la prueba, de lo contrario no. Entonces les expliqué mi situación y aun así lo único que hicieron fue pasarme a una contestadora automática. Finalmente, tuve que acudir a un laboratorio privado porque mi EPS no hizo nada para ayudarme”, narra la mujer que pidió reservar su identidad.

A través de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), las EPS reconocieron los problemas y dieron una explicación.

Gustavo Morales, presidente de la Acemi, aseguró que la falla se da ya que el país está superando la meta de pruebas practicadas diariamente, “lo cual es un éxito, pero ese éxito nos ha generado problemas al otro lado de la cadena, que es la capacidad de procesar en el laboratorio las pruebas”.

Aunque los casos y las quejas son interminables, las personas tienen miedo a la estigmatización, por lo que les cuesta denunciar públicamente.

Algunas le manifestaron a Noticias Caracol que incluso les han dicho que los resultados de las pruebas no aparecen, pero para volverla a tomar es necesario que presenten síntomas.