Llamado de sobrevivientes del COVID-19: "no sean irresponsables" y mantengan protocolos

Nidia, Carlos y Nubia son tres comunicadores que vivieron una experiencia común e inimaginable: enfrentar los duros síntomas del COVID-19.

“Yo tenía todas la medidas de bioseguridad en mi casa, en mi puesto de trabajo, siempre, no sé en qué momento me contagié, lo que sí sé es que este COVID es terriblemente agresivo”, dice Nidia Yaneth Martínez.

“Empecé a presentar fuertes dolores de espalda y muy fuertes dolores de cabeza, que los primeros tres o cuatro días puede resultar siendo realmente insoportables”, cuenta Carlos García.

“Yo me contagié por una visita de una persona cercana a la que le iba a prestar el celular que necesitaba”, relata Nubia Ramírez.

Y es que estos periodistas al ver tantos casos de colombianos contagiados y otros fallecidos por el coronavirus tienen miedo de salir en medio de una reactivación, que para ellos es un foco de contagio mayor.

“El COVID puede estar en el almacén, en el cine, en donde vamos a hacer compras, en los centros comerciales, en cualquier lugar, todo el mundo en la calle realmente es asustador”, opina Nidia.

“No es responsabilidad de aquellos que abren y cierran sus establecimientos si nos contagiamos o no, lo cierto es que aquí el cuidado es individual no colectivo”, señala Carlos.

“No seamos irresponsables, por favor, evitemos la aglomeración, yo conozco muchos casos donde muchas amigas ya se les han muerto personas conocidas, se les han al muerto sus familiares y no tienen cómo conseguir una UCI, seamos conscientes, por favor”, pide Nidia.

Para virólogos como Jaime Castellanos, el aumento en los casos que estamos viviendo en las últimas semanas en el país viene desde finales del mes de abril, donde los ciudadanos al ver que avanzaba la vacunación en sus familiares se relajaron y empezaron a rehacer sus contactos sociales y laborales.

“El número de casos asociados a las marchas y a los paros no responden por esta gran cantidad de casos que se están presentando en este momento, sino que estos casos se explican fundamentalmente por el hecho de que ya, desde hace algún tiempo, todas las actividades económicas están liberadas”, afirma Jaime Eduardo Castellanos, director del Instituto de Virología de la Universidad El Bosque.

Pero, ¿cuáles son los escenarios donde existe una mayor probabilidad de contagio? Según Castellanos, los estadios, bares, discotecas y colegios serán lugares de contagio, por eso se deben extremar los protocolos de bioseguridad personales y familiares.

Mantener distanciamiento físico Usar siempre el tapabocas Realizar lavado de manos constante Ventilar los lugares de trabajo y/o sociales

“Y lo más importante: mantenga restringidas sus actividades sociales, no haga reuniones en este momento, estamos en el peor momento de transmisión”, agrega Castellanos.

Mientras disminuyen los casos de contagios y fallecidos por COVID-19 en nuestro país, tanto Nidia como Carlos y Nubia seguirán resguardándose en casa, para no volver a padecer un virus que hasta el día de hoy les ha dejado varias secuelas físicas, psicológicas y hasta familiares.