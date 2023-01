“Lo mejor es no salir el lunes”: la advertencia del secretario de Salud de Bogotá

"Por supuesto que sí", dijo categóricamente al ser preguntado sobre si aumentarán los casos de coronavirus después del 27, cuando se supone que más personas irán a trabajar.

“Si hoy tenemos un número de infectados todos los días, con el confinamiento social que a este momento lo calculamos aproximadamente en el 65% o 70%, si con el 30% de la gente que sale tenemos los números que tenemos, no podemos dejar de pensar que cuando aumenten las personas en la calle vamos a tener más infectados”, afirmó Alejandro Gómez.

E insistió en que “si hay más personas en el espacio público, si hay más personas en el transporte público, si hay más personas en los espacios sociales, no podemos esperar que los números no aumenten. Por supuesto que sí. El pico de la curva no ha llegado, no se puede dar una falsa sensación de que esto ya pasó”.

Gómez también se refirió al atraso que hay actualmente en la entrega de resultados en Bogotá, que calcula en más de 3.000, lo que significa tres días de pruebas.

Según él, la demora se debe a que los reactivos que se requieren para la toma de la muestra no han sido suficientes. Este problema, sin embargo, se solventará la próxima semana, recalcó.

