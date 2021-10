Lo que debe saber de la píldora antiviral contra el COVID: ¿es eficaz frente a variantes?

Después de año y medio de espera, el primer antiviral para el COVID está a semanas de ser autorizado. Se trata del Molnupiravir, una píldora que impide que este coronavirus se multiplique en el cuerpo al insertarle errores en su material genético.

Este fármaco ya había sido probado previamente contra otros virus causantes de enfermedades respiratorias y ahora, después de superar varias fases de investigación, se convertirá en el primer antiviral tomado contra el COVID.

“El resultado fue tan positivo que el comité de seguridad de datos de la corporación y del estudio clínico definió que el estudio debería detenerse porque ya se demostró una eficacia muy importante que fue una reducción del 50% del riesgo de hospitalización o muerte en los pacientes que recibían Molnupiravir”, explicó Camilo Moreno, director médico de la farmacéutica Merck en Colombia.

Se administran cuatro cápsulas del medicamento cada 12 horas durante cinco días, es decir, un total de 40 píldoras durante el transcurso del tratamiento.

Durante el estudio, se les dio a pacientes adultos que ya tenían el COVID, al inicio de los síntomas, y personas que no habían sido vacunadas y que tenían algún factor de riesgo como diabetes, hipertensión o mayores de 60 años. Sin embargo, esto no quiere decir que el tratamiento esté disponible solo para ellos, se esperaría que las indicaciones se amplíen.

“Una vez tengamos la aprobación de uso de emergencia por las autoridades regulatorias, y esperamos que FDA lo haga antes de final de año, posteriormente vendrán las aprobaciones en nuestros países y ya será el gobierno que definirá la manera en que se tenga acceso a este medicamento”, agregó Moreno.

Se sabe que Estados Unidos ya hizo un pedido por 1.7 millones de tratamientos completos. La farmacéutica asegura que para final de año tendría, de entrada, listos al menos tratamientos para 10 millones de personas.

“Efectivamente algunos países como Estados Unidos y el Reino Unido ya tuvieron acuerdos con el gobierno, digámoslo de alguna manera, para un suministro del medicamento, pero nuestros países y particularmente Colombia es uno de los países priorizados por la corporación”, afirmó Moreno.

El 55% del total de pacientes de esta investigación son latinoamericanos. Colombia hizo parte de los países participantes con pacientes en Bogotá, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Montería. Otro dato muy significativo de este antiviral tiene que ver con las variantes.

“La eficacia no tuvo absolutamente ninguna diferencia independientemente de la variable ¿Esto qué quiere decir? Que el medicamento antiviral oral contra el COVID-19 funciona para cualquier cepa del virus que esté circulando”, agregó.

No han reportado contraindicaciones ni efectos secundarios serios, tanto el laboratorio como diferentes especialistas advierten que el antiviral trae beneficios para quienes ya se contagiaron, por eso no tiene sentido pensar que se podría renunciar a la vacuna. Este medicamento no reemplaza, sino que se sumaría a las demás medidas disponibles contra el COVID.