Lo que debe saber del paciente de Düsseldorf, la tercera persona que se cura de VIH

El paciente de Düsseldorf es el nombre para este nuevo caso de curación de la infección por VIH . En esa ciudad alemana vive el que hombre que llevaba 5 años con el virus cuando fue diagnosticado, además, con leucemia. Por esta razón tuvo que someterse a un trasplante de medula ósea. Hoy, 4 años después del procedimiento no hay rastro ni de la leucemia ni del VIH.

“Estas células madre del donante llegan y se ubican en los nidos, en los nichos de las células madre de la persona, en su médula ósea y empiezan a reproducirse y cambian por completo todo el sistema inmunológico”, explicó el director de hematología y trasplantes hematológicos del INC, Alejandro Ospina.

Este caso excepcional se suma a otros dos. El primero, llamado el paciente de Berlín en el 2008 y, segundo, el paciente de Londres en el 2020. Detrás de la curación hay un fenómeno particular, los donantes son resistentes al VIH.

“Contenía una mutación muy específica en la llave que le permite la entrada del virus a las células. Esta llave se llama delta 32 y esta mutación permite entonces que el virus no acceda a las células del sistema inmunológico y de esta manera no se pueda multiplicar y no enferme a las personas”, señaló el infectólogo Juan Carlos Cataño.

Publicidad

A pesar del hito que significan casos como estos, no es posible pensar en trasplante de médula ósea como un tratamiento para quienes viven con VIH.

“El trasplante de médula ósea es una terapia supremamente agresiva, que tiene un potencial de ser muy tóxica para la persona y que tiene también mayor riesgo de complicaciones”, agregó el doctor Ospina.

No obstante, explicó el infectólogo Cataño, que “esto es una medida esperanzadora, puesto que nos abre una serie de mecanismos que nos ayudan a entender mejor la infección por VIH, que nos puede permitir que a largo plazo tengamos medidas terapéuticas más efectivas”.

Publicidad

Mientras se abren nuevas oportunidades hacia la curación y prevención del virus, debemos optimizar lo que hoy tenemos: prácticas sexuales seguras y seguimiento y controles médicos.