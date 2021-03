Lo que dicen los expertos sobre recientes ajustes en la vacunación contra el COVID-19

Estudios recientes sobre el número de dosis de vacunas contra el COVID-19 a aplicar en quienes ya han sufrido la enfermedad han llevado a la comunidad científica a hacer importantes anuncios.

“Recordemos que hay dos puntos importantes en los lineamientos nacionales: las personas que ya han tenido COVID no se deben aplicar la vacuna en los primeros noventa días, y, adicionalmente, hubo un anuncio con soporte técnico de que quienes ya tuvieron COVID solamente requieren una dosis”, dijo el infectólogo y epidemiólogo Carlos Álvarez.

Precisamente, la evidencia ahora apunta a que quienes ya se recuperaron no requerirían segunda dosis, en esquemas como el de Pfizer.

“Estudios recientes han demostrado que personas que sufrieron de COVID, que por ende generaron algún nivel de inmunidad, pudieran necesitar solo una dosis de la vacuna de Pfizer para generar una inmunidad similar a la que se obtendría recibiendo las dos vacunas del esquema de vacunación inicial. Es muy alentador porque permitiría mayor disposición de vacunas para aumentar la cobertura a nivel nacional”, explicó Juan Carlos Cataño, infectólogo de la Universidad de Antioquia.

Resultados similares se presentaron hace poco en Argentina con la vacuna rusa Sputnik V e incluso Francia fue el primer país en recomendar una sola dosis para quienes ya han superado la enfermedad.

En cuanto al intervalo de tiempo entre la primera y la segunda dosis de la vacuna de la compañía china Sinovac, los ensayos iniciales se hicieron con esquemas de 14 y 28 días. El doctor Ricardo Palacios, coordinador del estudio de esta vacuna en el instituto Butantán en Brasil, explicó al respecto en una reciente entrevista.

“Nosotros sabemos que personas con un intervalo mayor entre vacunas y en general vacunas inactivadas tienen una respuesta inmunológica mejor, por lo tanto nuestra recomendación es siempre utilizar, en la medida de lo posible, 28 días. Puede hasta inclusive pasar un poco, no tenga ningún problema, van a tomar su segunda dosis, puede pasar un poquito, eso no hay ningún inconveniente, y puede hasta pasar un poco más, no hay ningún inconveniente, pero en general se prefiere que sea alrededor del día 28”, indicó.

El anuncio del Gobierno de ampliar a ocho semanas el intervalo deberá ser confirmado por los investigadores y la compañía Sinovac.

“Está haciendo un análisis técnico si es posible cambiar la administración o, mejor, el intervalo de la administración de esta vacuna. Recordemos que la vacuna Sinovac son dos dosis. En este momento, está recomendado aplicarla con una diferencia de 28 días. Desde el punto de vista del comité técnico se analizó la posibilidad de ampliar ese tiempo a 56 días. Ahora bien, viene un paso siguiente y este debe ser confirmado por el fabricante”, dijo Álvarez.

Por otro lado, la decisión de países europeos de suspender temporalmente y de manera preventiva la aplicación de la vacuna de AstraZeneca, muestra la rigurosidad de los procesos. No se trata solo de vacunar, sino, ante todo, de garantizar seguridad.

“Importante: el hecho de que sea una suspensión temporal no significa que se ha demostrado, sencillamente significa que este país ha tomado la decisión de hacer un análisis mucho más concienzudo para tomar una decisión definitiva acerca de este evento y la relación con la vacuna”, agregó.

Al respecto, el pasado jueves, 11 de marzo de 2021, la Agencia Europea de Medicamentos recomendó, mientras se avanza en la investigación, seguir usando esta vacuna y no suspender su aplicación debido a que los beneficios superan los riesgos.