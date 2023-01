Los héroes no trabajan con hambre: procurador exige garantías para personal de la salud

“Si de verdad los queremos honrar, vamos a pagarles los salarios”, enfatizó Fernando Carrillo sobre quienes se exponen para combatir el coronavirus.

Un duro pronunciamiento hizo el procurador al denunciar las falencias a las que el personal de salud se ve sometido. No solo ahora, sino de tiempo atrás: “médicos, auxiliares, bacteriólogos y todos los que hacen parte del sistema sanitario de Colombia han sido arrastrados por grandes injusticias e inequidades en los últimos años”.

El funcionario se refiere a “salarios no pagados, prestaciones y aportes a la seguridad que no se han hecho, prestaciones inexistentes, contratos de prestación de servicio absolutamente leoninos”.

“Estamos graduando de héroes a los médicos y a todo el personal sanitario del país, pero no estamos siendo consecuentes con tanta alabanza, que no pasa de ser una formalidad”, criticó, entre otras, porque no solo el bolsillo del gremio se ha visto afectado, sino que su salud está expuesta por falta de elementos de bioseguridad en su lucha para tratar el coronavirus .

Recalcó que el 10% o 15% del personal sanitario en el mundo se ha venido contagiando por falta de los elementos de bioseguridad.

“Lamentablemente muchos creyeron durante los últimos años que la solución era la privatización del servicio de salud. Desde que llegué a la Procuraduría hemos denunciado EPS que creen que esto no es un servicio público, que no es un derecho de los ciudadanos y que tratan esto como si fuera prestación del sector privado”, apuntó.

Finalmente, le hizo un llamado al Adres, Administración de Recursos de Salud, o al gobierno para que “haya una partida del presupuesto nacional” y que los médicos, que son los que se exponen a la carga viral, trabajen con garantías durante y después de esta pandemia.

