Los peligros del tapabocas y otras noticias falsas sobre el COVID-19

La gente dice: “Pues si esto llegó y toca seguir la vida y que le dé al que le tenga que dar”, ¿qué dice usted?

Doctora Fernanda: Sería triste que, teniendo tantas herramientas, dejáramos esto al azar o al destino. No es tan simple: si usted se infecta, no sabe cómo le va a dar. Si le da grave, ir a una UCI no es garantía de salvación; si sale de la UCI, hay un proceso complejo de recuperación y secuelas, y si le da grave y no hay UCI, sobra decir lo que pasa.

También puede ser que le dé leve, bien por usted, pero le puede llevar el coronavirus a un ser querido y vulnerable como su mamá, su abuelo y demás.

La mejor opción sigue siendo no contagiarse. Creo que nadie está dispuesto a jugarse la vida ni la de sus seres queridos de esta manera.

Publicidad

“No vuelven inmediatamente a la normalidad”: estas son las secuelas del COVID-19 en pacientes graves

La gente habla de la nueva normalidad y de aprender a vivir con el virus, ¿eso significa tapabocas eterno?

Doctora Fernanda: Eterno, probablemente no, pero sí por mucho tiempo. Y ojo: no es que aprender a vivir con el virus sea contagiarse, lo que hay que hacer es aprender a vivir sin infectarse, por eso la “nueva normalidad” es de cuidado, de protección.

Es nueva porque nos implica hacer cosas que no hacíamos antes: el tapabocas, guardar distancia, evitar eventos masivos o lavarnos bien las manos; pero sí podemos volver a trabajar, a estudiar, a retomar aspectos esenciales, pero con prevención. Inevitablemente algunos se infectarán, pero que tengan la oportunidad de una prueba o de atención médica adecuada.

Precisamente sobre ese cuidado, a WhatsApp llega una cantidad de mensajes, por ejemplo, sobre el supuesto peligro del tapabocas, ¿el tapabocas es peligroso?

Publicidad

Doctora Fernanda: Sin duda ha sido una de las medidas de mayor polémica. El tapabocas puede ser incomodo, molesta, pica, empaña las gafas, pero no le produce eso que dicen los mensajes: hipoxia, toxicidad, ni riesgo para la vida ¡el peligro es no ponérselo o usarlo de manera inadecuada!

Hay personas muy malintencionadas y los mensajes parecen muy convincentes, pero carecen de rigor científico. Hoy sabemos que el tapabocas es una medida que funciona, pero no es la única. Hay que sumar el efecto de todas para tener mayor protección.

Y, ¿qué decirles a los que aseguran que el coronavirus es una mentira?

Doctora: Eso se debe en parte a que, afortunadamente, esas personas no han tenido casos cercanos. No hay que esperar la hospitalización o la muerte de alguien conocido o de un ser querido para creer. Vemos que se registran miles de casos todos los días: van más de 120 mil confirmados en nuestro país; realmente es poco, si tenemos en cuenta que somos 50 millones de habitantes, pero quedamos 49.880.000 susceptibles. Así queda más claro entender que esto apenas está empezando, vamos a tener COVID-19 para mucho, mucho rato.

Publicidad

Lo que ocultan los datos: la evolución del COVID-19 en Colombia y por qué es preocupante el panorama

Sobre las supuestas curas, ¿hay fórmulas y listas de medicamentos que aseguran que ahí está la solución?

Doctora: Ojalá fueran verdad, pero esos listados y medicamentos milagrosos que le mandan al celular o que salen en las redes sociales son mentira. Se avanza en la investigación de tratamientos y lo poco que tenemos hasta ahora son alternativas para pacientes hospitalizados, es decir, medicamentos que deben ser usados bajo criterio médico. En este momento no tenemos cura para COVID-19 y tampoco fármacos que prevengan o eviten el contagio, no se dejen engañar ni se expongan a efectos indeseados por automedicación.