¿Los que ya tuvieron coronavirus se volvieron inmunes al COVID-19?

Se han conocido casos de pacientes que dicen haberse infectado por segunda vez con el coronavirus COVID-19 . Ante esta situación, el médico Carlos Agudelo explicó en Noticias Caracol lo que se sabe de este fenómeno.

“Los casos confirmados de reinfección son muy raros hasta ahora. Casos sospechosos sí estamos teniendo cada vez más. Conforme avanza la pandemia tenemos más consultas y preguntas sobre casos sospechosos”, señala el epidemiólogo, aunque aclara que “confirmar esos casos es difícil, por eso las estadísticas no las tenemos claras, no las hemos podido cuantificar bien”.

(Vea aquí: “No te van a crecer cola, ni cuernos”: médico que se aplicó la vacuna contra el COVID-19 )

El infectólogo manifiesta que para poder confirmar que hay una reinfección se deben comparar los dos virus: “Una reinfección ocurre por una cepa distinta del virus, entonces tengo que comparar los dos virus: el del caso inicial con el de la segunda infección, hacer una comparación del genoma y para eso tenemos que secuenciar el virus, algo que no está fácilmente accesible; se necesitan equipos, personal especializado y además se deben tener las dos muestras disponibles”.

“Muchos pacientes tuvieron una infección hace más de seis meses, vuelven y se exponen, tienen un claro nexo, estrecho, y hacen nuevamente síntomas muy sugestivos del coronavirus. Pierden, por ejemplo, el sentido del olfato, del gusto, dolores musculares, y vuelve y le sale positiva la PCR. Ahí es cuando consideramos que el paciente es sospechoso de reinfección o tiene una reinfección clínicamente sospechada”, agrega.

Aunque no hay cifras exactas de reinfectados, envió un mensaje para aquellas personas que, como ya se contagiaron, se creen inmunes: “ya sabemos que nos podemos reinfectar, no sabemos quiénes tenemos riesgo y no hemos podido estudiar bien esas reinfecciones porque es difícil confirmarlas. Mientras tanto, ante esa incertidumbre, ante el riesgo potencial de poderse reinfectar, y durante la reinfección contagiar a otros, el llamado es seguirse cuidando como si no se hubieran infectado”.

Publicidad

No se trata solo de pensar en cada uno, sino de tener en cuenta que otros pueden salir afectados “por el riesgo de reinfección, porque no sabemos la severidad de la reinfección; al menos una persona ya murió. Esas personas reinfectadas pueden contagiar a otros seres cercanos”.