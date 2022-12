Madre de niña en Carmen de Bolívar pide respeto y dice que no es sugestión

"¿Cuál es la verdad?", "¿si no es la vacuna, cuál es la causa?", "¿quién responde?", estas son solo algunas de las preguntas de los padres de las adolescentes quienes, con cuestionario en mano, esperan la llegada del ministro de Salud para atender la situación.

Heidy Estrada, madre de una de las jóvenes, asegura asegura que su hija no presentó complicaciones con la primera dosis que le aplicaron de la vacuna contra el papiloma, pero sí con la segunda dosis. "Me parece una falta de respeto del presidente porque él no está acá, no esta viendo las condiciones de las niñas. Una cosa es verlas por la televisión y otra es verlas aquí", dijo frente a la hipótesis de que los casos responderían a una sugestión colectiva.

Estrada insistió en que las autoridades deben revisar las condiciones en las que se aplicaron las vacunas.

"¿Qué pruebas tiene usted, señor ministro, para decir que esto es psicológico?", reclama Willgen Naizir, padre de una de las niñas afectadas.

Por otra parte, crece la preocupación entre habitantes y trabajadores de la salud porque se genere temor alrededor de la aplicación de la vacuna.