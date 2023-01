¡Malditos corruptos! Así es como desangran el sistema de salud en Colombia

EPS, IPS y funcionarios se roban más de $3 billones, a costa de miles de vidas. Hasta patrocinio de reinas se han inventado. Entrevista con el supersalud.

Fabio Aristizábal, superintendente de Salud, habló con Juan Diego Alvira. Estos son algunos apartes de la entrevista:

Hay una nueva ley para su entidad, ¿qué contempla?

Sí, la 1949. Nos permite aumentar la capacidad sancionatoria que tiene hoy el país. La Superintendencia se quedaba corta con las sanciones, por eso todos se antojaban de los dineros de la salud.

Esta ley tiene cosas importantes: aumenta la sanción a entidades y me va a permitir, inclusive, sancionar a personas. Ahora vamos es por las personas. Es que antes, por ejemplo, si una entidad era sancionada, pues la entidad pagaba con los mismos recursos del sistema. Ahora voy es por el gerente, por el revisor fiscal. Y, si puedo, los voy a inhabilitar hasta por 15 años. Ahora la máxima multa va a llegar hasta 8 mil salarios mínimos legales vigentes.

¿Cuánto se roban del presupuesto de la salud? La Fiscalía dice que un billón…

El fiscal se quedó corto. Creo que la corrupción del sistema puede estar llegando al 10 por ciento del presupuesto, más de tres billones de pesos. El problema es que ya las mafias, como están transversales por todo el sistema, nadie quiere soltar los recursos que se están robando hoy. Hoy circulan, por el sector salud, cerca de 60 billones de pesos.

Nuestro sistema de salud está bien diseñado. El problema es que, con estos problemas de corrupción, los detractores del modelo aprovechan para hablar mal del sistema de salud. El sistema no solo es bien visto afuera, sino que es bueno para los colombianos.

De los hospitales intervenidos, ¿cuál lo ha aterrado?

Acabamos de intervenir la ESE San Jerónimo de Montería, donde encontramos cucarachas, hormigas en las camas. No había medicamentos. La anterior gerente firmó 500 contratos en una mañana, sin cumplir con la legalidad de un contrato.

Por eso les digo a los gerentes de las entidades públicas: no me den papaya, porque yo me quiero estrenar esta ley. No puede seguir siendo que los dineros de la salud los cojan para la corrupción. No han entendido que están matando colombianos. Cuando cogen un peso o cuando se lo permiten a un hospital, están matando a los colombianos.

TIPOLOGÍA DE LA CORRUPCIÓN EN EL SISTEMA DE SALUD

Pacientes fantasmas: facturas de pacientes que no existen o de pacientes que ya murieron. No recibieron el tratamiento, pero lo cobran y la EPS lo paga, a veces con complacencia de la EPS.

El botín del SOAT: se inventan pacientes y doble cobro. Desde el usuario en la calle que trata de golpear un carro levemente para tirarse al piso y que lo lleven al hospital para cobrar el SOAT, hasta las ambulancias que se pelean a los pacientes. Recogen a un usuario y atraviesan toda la ciudad para llevarlo a otra clínica porque a la ambulancia le dan un incentivo económico.

El paciente llega a esa clínica y, fuera de eso, empiezan a desangrar el SOAT, a ver cómo se consumen rápido el tope. Entonces les hacen de todo, cosas que no deberían hacerle y, cuando ya desangran el SOAT, entonces ahí sí se lo tiran a la EPS.

Quebrados, pero con reina: hacían publicidad, torneos deportivos y patrocinaban reinas. Esta es la tapa, una EPS de Córdoba. Estaban en eventos de corrupción mientras la gente se les estaba muriendo.

La feria del afiliado: traslado de EPS sin consentimiento. Cogen a los afiliados y los trasladan sin la autorización del usuario.

Todo para el mismo bolsillo: EPS pagan a clínicas amigas.

Facturan humo: contratan servicios con IPS no idóneas.

Suplantación: hacen fraude con impostores (funcionarios).

La coima: para agilizar pagos, EPS piden comisiones del 10% a las IPS.

La tapa: compran medicamentos falsificados.