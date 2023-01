¿Más cuarentena? Conozca qué fórmula aplicaría el gobierno después del 13 de abril

El viceministro de Salud dice que estudian varias opciones. Una de las que toma más fuerza es el modelo de Corea del Sur. Entrevista con Luis Alexander Moscoso.

Hay 1.065 casos confirmados, ¿han servido la cuarentena y las medidas adoptadas en el país?

De ellos 119 están hospitalizados, 47 en cuidados intensivos y hay 17 fallecidos.

El Gobierno, cuando empezó la pandemia, hizo proyecciones con base en los modelos que se tenía de China, preveía una curva de crecimiento si no se hacía nada. Con la determinación del genoma se estableció que el primer caso fue el 26 de febrero y que tendríamos el pico de la enfermedad el 15 de abril si no se hubiera hecho nada. Pero el Gobierno tomó medidas que han permitido que la curva no se comporte como estaba previsto.

El problema con la cuarentena es que los datos que tenemos hoy son de hace 15 días, ¿Por qué? Porque estamos leyendo pacientes que se les tomaron estudios hace cuatro días y ellos se infectaron cuatro días antes y tuvieron contacto 5 o 6 días antes con las personas. Lo que estamos tendiendo son datos antes de la cuarentena.

Estamos esperando revisar los casos día a día y con eso establecer el comportamiento de la cuarentena. Las medidas iniciales han tenido impacto, no tan significativo, y esperamos que con la medida de la cuarentena se pueda determinar cuánto ha bajado la curva.

A partir de esa disminución, el Gobierno tomará las medidas y se darán de acuerdo al comportamiento de la enfermedad.

¿Hay un subregistro de coronavirus ? ¿Cuánto calcula el Gobierno que sería una cifra aproximada?

No es subregistro. Los casos se vienen presentando, las pruebas vienen llegando y algunas se leen en un día. Estamos hoy en una fase de mitigación, que a más del 10% de los casos no le hemos podido hacer seguimiento. Significa que debemos tener virus libres. Pueden ser uno o hasta cinco por cada caso detectado. Por eso se han tomado medidas que incluyen cambios en la forma de hacer diagnósticos. Antes se hacía a pacientes provenientes del exterior o que habían tenido contactos con los viajeros. Hoy se ha aumentado el número de entidades que toman los exámenes.

La curva se podría estar aplanando. De ser ese el comportamiento, ¿el pico se correría no al 15 de abril sino a mayo y esto implicaría que la cuarentena se extendería varias semanas más?

El Gobierno no ha descartado ninguna opción. Los datos que tenemos son de personas que se infectaron hace 15 días.

Las medidas no pueden ser el cierre completo, hay países que han tomado medidas intermedias y han tenido buen comportamiento.

El Gobierno también está escuchando a Bogotá, lo tendrá en cuenta para ese análisis global.

Si los colombianos hemos hecho el trabajo que nos corresponde, hemos estado en casa, hemos evitado el contacto, probablemente vamos a tener una curva más achatada, pero si hemos sido desordenados la curva será distinta.

Para bajar la curva son clave las pruebas. Uno cae en cierto grado de incredulidad. Ustedes dijeron que ya tendríamos pruebas rápidas para bajar la curva, pero el Gobierno dijo que no se pudo esta semana. Uno ve comportamiento tortuga por parte del Gobierno para contener el virus.

Las pruebas son una herramienta fundamental que va a determinar unas personas positivas, cuyo objetivo es que se queden en la casa. Por eso estamos en aislamiento preventivo obligatorio.

Teníamos un periodo de contención que se venció esta semana. No es que no tengamos pruebas, tenemos Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, seis laboratorios privados, algunos con un número pequeño de pruebas y todos los días venimos incluyendo nuevos laboratorios. Se complementan con pruebas serológicas.

Ese acerbo diagnóstico se va a complementar, posterior a la cuarentena, con pruebas que se toman con sangre que identifican quiénes tienen la enfermedad para que se queden en casa.

Es el mensaje más importante, adoptemos las medidas de orden personal porque van a cambiar la pandemia. Lo importante es la disminución del contacto.

El presidente dijo que iba a establecer contacto con Corea del Sur. ¿Cómo es esa estrategia, cómo avanzan las conversaciones?

Estamos trabajando en la estrategia de Corea, que es hacer diagnóstico para que se queden en casa. El presidente ha logrado acuerdos importantes en un número mayor de pruebas. Eso fortalece la batería diagnóstica del país.

Tenemos que tomar las medidas en el momento que corresponda y con información que corresponda, con calma y agilidad de hacerlo oportunamente.

¿Dice que podría contemplarse una especie de semiaislamiento?

Todo está planteado. Parte de un aislamiento muy fuerte, donde lo único que se mueve son los sistemas de seguridad y emergencias, eso hizo Wuhan. Existen mecanismos más flexibles como Corea, donde las personas van medianamente a trabajar.

Eso depende de cómo vaya el aplanamiento de la curva y cómo vayan las dinámicas internacionales y el comportamiento nacional. Todo se registra, se tabula, se organiza y expertos epidemiológicos las analizan para plantear opciones. Todavía tenemos unos días para tomar una decisión oportuna respecto a la cuarentena.

Si se da el desmonte gradual de la cuarentena, ¿cómo sería la estrategia?

El Gobierno tiene opciones, pero decisiones aún no ha tomado bajo la concepción de que la vida es una sola. Estamos trabajando en ese contexto. Se han planteado alternativas regionales, de conjuntos de departamentos, de área, que revisamos, el presidente analiza y el consejo toma las decisiones finales y lo hace en el momento en que corresponde. Anticipar una medida no sería lógico, pero todas las alternativas están abiertas.

Es una enfermedad grave, que va a seguir creciendo y debemos tener compromiso, porque el 75% depende de lo que hagamos como ciudadanos y el 25% de las decisiones que tome el Gobierno.

Por eso es importante el lavado de manos. Las personas con gripa y que sientan que necesitan un diagnóstico no deben salir. Y a nuestros adultos mayores debemos protegerlos.

En cuando a las cifras que revelan, ese número de recuperados y muertos ¿se le resta a los contagiados?

No, ese número está dentro de diagnósticos positivos. El Instituto Nacional de Salud ha hecho más de 20 mil pruebas y esa es la información global.

Pasamos por la fase de prevención, luego contención y mitigación, ¿qué nuevas medidas traerá esta última fase?

Significa que no le hemos podido hacer seguimiento a más del 10% de los casos. Significa que las medidas deben ser más contundentes, en las filas tomar distanciamientos, evitar hacer reuniones. El contagio ya no está en grupo de extranjeros, tenemos virus circulante. Todos los colombianos debemos tomar mejores medidas.

Significa que tenemos que cambiar nuestros protocolos hospitalarios porque tenemos que trabajar en otras búsquedas.