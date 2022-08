Más de 60.000 vacunas contra el COVID-19 se vencieron en el Quindío: ¿por qué?

Finalizó julio y más de 60.000 vacunas contra el COVID-19 se perdieron en Quindío debido al bajo número de interesados para inmunizarse contra la enfermedad, pero también por la falta de apropiación de las administraciones locales.



De acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud departamental, cerca de un 18% de la población falta por vacunarse.

“Hemos adelantado un proceso de vacunación muy responsable. Nosotros tenemos gran parte de la población del departamento vacunada. Sin embargo, el Ministerio de Salud y Protección Social siguió enviando biológicos a los departamentos, biológicos que no fueron requeridos en su momento por el ente territorial y que obviamente ya los alcaldes municipales y los gerentes de las diferentes ESE no nos quisieron recibir porque eso requiere un despliegue dentro de los planes locales de salud, de contratista y digamos que esa es la razón particular y principal “, declaró el secretario de Salud (e) del Quindío, Jorge Hernán Zapata.



La capital del Quindío, Armenia, es el municipio que más continúa impulsando las brigadas de vacunación, especialmente, en centros comerciales y barrios.