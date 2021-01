Más ventilación y menos tapetes desinfectantes: vea lo que sí funciona para prevenir el COVID

El riesgo de contagiarse de COVID-19 no es igual en todos los escenarios. Definitivamente, los lugares cerrados, en los que hay muchas personas en contacto cercano y con mala ventilación, incluidos los vehículos, representan el mayor peligro.

“Es un virus respiratorio al que le favorece la transmisión por vía aérea en espacios donde el aire no se intercambia y se satura de virus, particularmente cuando uno está en contacto cercano y persistente con personas infectadas. Es importante recordar que de cada tres personas infectadas de una a dos tienen la enfermedad leve o no tienen síntomas”, explicó Andrés Vecino, médico e investigador de la Universidad Johns Hopkins.

En espacios cerrados hay que evitar gritar o cantar, se debe abrir ventanas, puertas y en el caso de los carros evitar la recirculación del aire.

“Es fundamental minimizar las interacciones entre las personas. Cada vez tenemos más evidencias que el uso de máscaras reducen la infección y su uso es fundamental, principalmente, en los espacios donde no se puede preservar la distancia y el lavado de manos”, indicó Vecino.

Disminuir el número de personas con las que interactúa reduce su riesgo de contagio, usted no sabe cuál es la cadena de contactos y las precauciones que tienen los demás.

“Si uno tiene síntomas, tratar de notificar a su EPS, pero también a sus contactos, porque hoy en día, si uno sabe tempranamente que está infectado, eso puede mejorar los desenlaces”, agregó el experto.

Publicidad

Tampoco subestime los síntomas por leves que parezcan.

“En este momento hay que hacer un aislamiento, pero adicionalmente aquellas personas con las que tuve contacto en los 7 o 14 días anteriores es importante que también se aíslen”, recomendó Carlos Álvarez, epidemiólogo.

Lo que sí debemos dejar atrás son medidas que al comienzo tomaron fuerza, pero hoy sabemos que no funcionan como los tapetes con desinfectantes o el uso de guantes.

“No hay ninguna evidencia que favorezca el uso de esos tapetes, al contrario, si contribuyen a la sensación de desaseo e igual manera el uso de guantes en ambientes externos no se recomienda. Las personas que usan guantes son capaces de tocar muchas superficies, de no lavarse las manos y de llevar el virus desde superficies contaminadas a otras superficies”, detalló Jaime Castellanos, del Instituto de Virología de la Universidad El Bosque.

Tampoco el uso de vestidos especiales, ni rociar desinfectantes en personas, objetos, vehículos o andenes evita el contagio.

“Para desinfectar superficies externas se requiere primero lavarlas con agua y con jabón, si no se hace eso el desinfectante no tiene ninguna ventaja y segundo la desinfección de las personas y la ropa tampoco tiene beneficios pues el virus no se adhiere a la ropa”, agregó Castellanos.

Publicidad

Finalmente, hay hábitos de higiene general con que con COVID o sin COVID deben mantenerse en cualquier lugar, como la limpieza de los alimentos y de superficies de uso común.