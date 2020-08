“Me he sentido muy bien”: la experiencia de voluntario que probó vacuna contra el COVID-19

Pablo Berra, un ciudadano argentino de 55 años que vive en Sudáfrica, es uno de los voluntarios que probó la vacuna contra el coronavirus COVID-19 que desarrolla la Universidad de Oxford, Inglaterra. Habló con Noticias Caracol sobre su experiencia hasta ahora.

“Estamos muy optimistas todos porque ya los resultados previos, que se dieron a conocer hace un par de semanas, fueron óptimos; todos los previamente vacunados lograron obtener los anticuerpos”, dijo.

Pablo aseguró que el pasado 20 de julio le aplicaron la primera de dos dosis de la vacuna, cuyo desarrollo es liderado por la doctora Sarah Gilbert, y que la segunda y última será el próximo lunes 17 de agosto.

“Lo que Sarah Gilbert descubre es que aplicando el virus de la gripe del chimpancé, que tiene una estructura similar al del COVID-19, es donde logran la vacuna. O sea, no me aplican a mí el COVID-19, sino el virus del chimpancé”, dijo.

Anotó que, tras recibir la dosis que le aplicarán la próxima semana, se inicia un periodo de seguimiento durante 12 meses con la Universidad de Oxford.

“Me he sentido muy bien, nos habían dicho que esta vacuna no presenta ningún tipo de problema. Simplemente, algunos síntomas leves que he tenido unas 50 horas después de la aplicación de la vacuna, tuve chuchos de frío, un poquito de frío, dolores musculares, pero fue una noche nomás”, contó.

Pablo indicó que, según conversaciones con otros voluntarios, ellos también han presentado síntomas leves.

Afirmó que, por televisión, se enteró de la campaña para buscar voluntarios y decidió convertirse en uno. Le dijo a su esposa, quien lo tomó con calma.

Tras someterse al procedimiento, le informaron que debía seguir su vida normal, aunque adoptando las medidas de bioseguridad: uso de tapabocas, lavado de manos y distanciamiento físico.