Medicamento ruso que supuestamente frena efectos del coronavirus llegaría a Latinoamérica

Rusia empezará a distribuir en Argentina, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Paraguay y Uruguay el medicamento avifavir, que ayudaría a frenar los efectos del coronavirus COVID-19 en el organismo de los infectados.

Para la Asociación Colombiana de Infectología aún hay varias dudas sobre los supuestos beneficios del avifavir, como señala su vicepresidente Alfonso Rodríguez Morales.

¿Qué se sabe del avifavir?

Lo que sabemos es que se trata de un medicamento que tiene, aparentemente, actividad antiviral y que, como se ha dicho, tendría actividad contra el coronavirus. Sin embargo, hay que ser muy cautelosos porque todavía la información es preliminar y no hay publicación científica de un ensayo clínico.

¿El fármaco ya fue utilizado en Rusia?

Se ha anunciado por medios, pero desde el punto de vista científico no tenemos acceso a ese tipo de datos. Cuando se desarrolla un fármaco, y cuando vamos a recomendar su uso, el tema es reconocer la evidencia científica que hay, tanto de su efectividad como de su seguridad.

Hay un par de datos preliminares, pero aún no hay toda la fortaleza de la evidencia. El medicamento podría tener eventualmente utilidad, pero aún no hay suficientes datos como para poder certificar realmente que ese medicamento sea efectivo en el tratamiento del COVID-19.

Pese a esta falta de información, ¿por qué ya hay países de América Latina que quieren el avifavir?

Estamos en un momento complejo, incluso para la ciencia, donde la gente ha llegado a tomar medidas desesperadas. No solamente las personas del común, incluso colegas que, lamentablemente, han promovido terapias que no están avaladas científicamente. Por ejemplo, el uso del dióxido de cloro, que no tiene evidencias y puede ser tóxico.

O hace unos meses pensábamos que la cloroquina podría tener utilidad en el manejo del COVID, pero luego los estudios fueron mostrando que la efectividad realmente no era importante. Que, por el contrario, tenía efectos adversos a nivel cardiovascular.

Lo que se busca es un medicamento efectivo y seguro, es decir, que no tenga efectos secundarios que causen más daños que beneficios.