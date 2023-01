Medicamentos importados deberán justificar su costo frente a drogas similares en el mercado

Decreto emitido por Minsalud señala, además, que a partir de 2019 las medicinas importadas deberán cumplir reglamentación que compruebe su efectividad.

“Si es un medicamento que hace lo mismo que los que ya habían (…) no podría tener un precio más alto", explica la directora de Medicamentos y Tecnología, Carolina Gómez.

El ministerio determinó además seis categorías para dichos medicamentos importados que van desde los significativamente más eficaces, hasta los no clasificables, es decir que no son necesarios para nuestro medio.

En el caso de las enfermedades huérfanas o raras, el documento aclara que esta evaluación tendrá en cuenta el valor terapéutico y el análisis de impacto presupuestal, mas no su costo.

