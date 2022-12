Médico le diagnosticó a una paciente que, supuestamente, le faltaba buen sexo

La Consejería de Sanidad de una localidad española le abrió un proceso a un médico por comentarios denigrantes y machistas en contra de una paciente durante una consulta.

La joven publicó la denuncia en redes sociales, que rápidamente se hizo viral.



La irregular consulta, registrada en la población murciana de Llano de Brujas, le podría costar al galeno su suspensión definitiva en el ejercicio médico.

De acuerdo con la publicación, el médico no solo la humilló sino que además le hizo comentarios sexistas. Por si fuera poco no le autorizó un medicamento que le dictaminaron en urgencias, supuestamente porque eso la iba a engordar.

Este es el texto de la denuncia que se ha conocido en redes sociales:

“Quiero contar lo que me ha sucedido en el médico para aquellos que seáis de Llano de Brujas, que estéis informados de esta situación. Y para los que no seáis del pueblo, que sepáis actuar ante una situación así, no como yo. Ayer por los nervios tuve un desmayo, el trato en el Hospital Reina Sofía fue excelente pero esta mañana al ir a mi médico de cabecera me he encontrado con un indeseable, la verdad. Era la primera vez que me atendía este médico, me ha ofrecido un cigarrillo y lo he rechazado. A él no le ha importado y se ha puesto a fumar en la consulta. Yo estaba en otro mundo después de la noche que he pasado en urgencias. Sin embargo, eso no ha sido lo peor. Lo peor ha sido cuando me ha dicho que me iba a recetar lo que me habían mandado en urgencias porque me iba a poner gorda y ahora mismo tenía un tipazo, según él. También me ha preguntado la edad de mi madre para saber si mi desmayo podría ser problemas en mi casa, a lo que me ha respondido con una pregunta: que quién estaba más buena si mi madre o yo. (Os juro que mi mente estaba rota y no sabía si lo que me estaba diciendo era de verdad) Me hablaba como si estuviera con un colega suyo y ya el colmo de los colmos es que él ha realizado un diagnóstico y su conclusión a mi problema es que estoy mal follada, tal cual, y que si no era yo la mal follada sería mi madre. He salido de la consulta, he caminado hasta mi casa asimilando lo que me había pasado y al llegar me ha dado un bajón enorme. ¿Cómo se permite que estas personas estén en un cargo como ese? Espero que difundáis y que si os ocurre algo por el estilo denuncies, este sujeto ya acumula varias denuncias pero lo suspende del sueldo y empleo una temporada y después vuelve a centro de salud. Es un poco triste, pensaba que estas cosas no pasaban. Me equivocaba. En la foto pone "No bien follada" según su diagnóstico de frustración y demás, esto es una puta vergüenza. Difundid”.