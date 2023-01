Médico que regresó de Brasil habría contagiado de COVID-19 a 4 colegas de Policlínico del Olaya

Fiscalía investiga si violó la cuarentena. Uno de los afectados sería el fallecido doctor Wílliam Gutiérrez . Cierran UCI y salas de cirugía del hospital.

La Fiscalía abrió una investigación para determinar si el médico, ayudante quirúrgico del Policlínico del Olaya, no acató la orden de aislamiento preventivo tras regresar la primera semana de marzo de un viaje que hizo a Brasil, primer país latinoamericano en reportar casos positivos de coronavirus el 26 de febrero.

Un galeno de la clínica, que prefirió permanecer en el anonimato, reveló que después de esto hubo un encuentro social.

“Tuvieron una reunión chiquita en donde le partieron una torta y le soplaron las velas a otro ayudante quirúrgico, el que llegó de Brasil, que salió positivo para coronavirus, y empezaron a salir positivos los otros ayudantes", contó.

Para esa época, según el testigo, "la gente no se lo estaba tomando tan en serio, seguían desayunando juntos en el mismo sitio, no se ponían tapabocas afuera, el lavado de manos no era tanto, como mucha gente haciendo o cometiendo el pecado que mucha gente, incluyéndome de pronto a mí, tuvo al principio, que fue no tomarse en serio la cosa".

El médico que al parecer contagió a sus cuatro compañeros sería judicializado por violar la medida sanitaria para evitar la propagación del coronavirus COVID-19 .

Este galeno revisa, junto a su abogada, documentos para determinar la traza de tiempo tras su llegada del exterior y el regreso a su trabajo, que fue en el mes de marzo.

De confimarse, el contagio de los médicos no se habría dado por la atención a los pacientes, sino por el propio personal que trabaja en el Policlínico del Olaya.