Medidas de autocuidado: ¿cuáles son las más efectivas en la prevención del COVID-19?

El coronavirus causante del COVID-19 se propaga a través de las gotas respiratorias de diferentes tamaños. Por eso, y ante la posibilidad de que algunos no tengan síntomas, pero aun así transmitan el virus, el tapabocas es fundamental.

“Es una barrera importante que puede darnos protección, disminución y posibilidad de infectarnos entre el 50 y 100%, todo depende como lo usemos”, señala Gustavo Roncancio Villamil, infectólogo de la Clínica Cardiovid.

Igual de efectiva es la distancia física a la hora de evitar el contagio.

“Mucha gente sique pensando que eso no sirve, pero eso es de gran ayuda, eso es en realidad lo que nos ha evitado y está demostrado puede ayudar a disminuir con impacto la posibilidad de transmisión. Que si uno, que si dos metros, eso va a depender mucho de la ventilación del sitio donde estemos”, añade Roncancio.

Hay que disminuir el número de contactos, evitar las aglomeraciones y no estar mucho tiempo ni muy cerca a personas que no viven con usted. Además, uno no sabe la cadena de contactos de riesgo que puedan tener, y, precisamente, como algunas partículas con virus pueden quedar flotando por varias horas en el aire en lugares cerrados es que la ventilación y los espacios abiertos son tan importantes.

“En especial si tenemos visitas abra la mayor cantidad de puertas para que fluya el aire. Si tiene un ventilado de techo póngalo a funcionar, si está en la cocina y tiene un extractor póngalo a funcionar, si usted tiene un ventilador póngalo no para que le dé aire a las personas, eso lo que va a hacer es llevarle las partículas a las personas, póngalo para que saque las partículas de la casa”, recomienda el infectólogo.

Esto aplica también en los vehículos: en lo posible, ventanas abiertas, así sea unos centímetros. En cuanto a las superficies y objetos contaminados hoy se cuenta con mayor información sobre el riesgo de contagio.

“Lo que tiene que ver superficies y el aseo extremo que estábamos haciendo, eso se ha reevaluado un poco. En esos contextos, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), por ejemplo, comentaba hace poco que se requería casi que tocar la misma superficie 10 mil veces para poderse contagiar, si esa superficie está contaminada”, subraya.

En caso de que usted llegara a tocar una superficie con el virus, este no va a penetrar la piel, es uno mismo él que lo lleva a la nariz, a la boca o a los ojos, por eso el lavado de manos y no tocarse la cara seguirán siendo hábitos esenciales.

Por supuesto, además de nuestro compromiso con esas medidas, las autoridades deben facilitar este autocuidado, por ejemplo, en espacios públicos; también garantizar que los enfermos y sus contactos están aislados y vacunar rápido a la mayor cantidad de personas posibles.