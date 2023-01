Medimás dice que multa de $5.800 millones “carece de fundamento legal”

La EPS fue sancionada por no entregar medicamentos a pacientes con trasplantes y por no reportar información a la Supersalud.

A través de un comunicado, la EPS Medimás dice que la sanción económica "carece de fundamento legal toda vez a que aplica una normatividad que no es procedente con los hechos investigados por la Supersalud, que corresponden al año 2018". Según la entidad, para estos casos debería aplicarse la ley que regía en 2011 y no la que se promulgó este año.

Puede ver:

Supersalud sanciona a Medimás con $5.800 millones por no entregar medicamentos a pacientes Medimás tiene actualmente 3.800.000 afiliados de los más de 7 millones que tenía cuando comenzó, hace poco más de dos años. Por su atención, recibe del Gobierno más de tres billones de pesos anuales, sin embargo, las quejas por problemas en el servicio superan las 220 mil.



Para el procurador general, la sanción impuesta se puede tomar como una victoria para los pacientes que han padecido las demoras y trámites.

Los problemas para Medimás comenzaron cuando la justicia anuló la compra de Cafesalud, que dio vida a esta EPS por irregularidades y ordenó el traslado de los afiliados a otras empresas prestadoras de salud, decisión que está en apelación.

De otro lado se conoció que el Consejo de Estado profirió un fallo que dejó sin efecto una medida cautelar impuesta por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que no se autorizaran modificaciones accionarias de la EPS. El Consejo de Estado devolvió la medida al Tribunal para que sea estudiada por la sala plena.