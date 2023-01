Menos paquetes y más comida balanceada: vea cómo prevenir la obesidad en niños

Falta de tiempo, atención y cuidado han hecho que esta problemática aumente en menores de 5 a 16 años, advierte la Secretaría de Salud de Bogotá.

"Los niños, menos de la mitad, están teniendo la actividad física que se requiere para una vida saludable y en cambio duran dos y hasta cuatro horas al día frente a una pantalla y no hacen actividad física”, Manuel González, director Epidemiología de la capital.

Pero no solo es la mala alimentación. La salud de los menores también se ve afectada por casos como la separación de los padres que ocasiona en los niños estrés o ansiedad.

“Tenemos niños de 5, 6 años que manejan niveles de estrés que son pasados por sus cuidadores, tíos, abuelos, vecinos y que no tiene la concepción de educar de manera integral", Elizabeth Alméciga, sicóloga del centro regulador de urgencias.

Por eso, según los especialistas, la alimentación de los niños y jóvenes debe ser variada y nutricional en sabor, textura, color, completa, equilibrada, funcional y eficiente, con menos bebidas azucaradas, paquetes o alimentos procesados.