Mes del riñón: los cuidados que debe tener para evitar enfermedades en este órgano

En el marco del mes del riñón vale la pena hablar sobre cuáles son las principales causas del daño de este órgano: la diabetes y la hipertensión mal controlada. Si usted es diagnosticado con alguna de estas condiciones, recuerde seguir el tratamiento, asistir a los controles y atender las recomendaciones de alimentación.



La causa número 11 de muerte en el mundo tiene que ver con las enfermedades en el riñón. Sin embargo, es una situación que se puede evitar si cada persona es consciente de los cuidados de este órgano.

¿Se puede vivir con un solo riñón?

Hace 20 años, a Victoria Escalante le diagnosticaron lupus eritematoso, una enfermedad crónica que puede afectar las articulaciones, la piel, los pulmones y los riñones.

“Yo empecé a subir de peso por los medicamentos y por la inconsciencia nutricional. Yo seguí mi vida normal y el organismo no me lo perdonó. Subí casi 90 kilos”, relató Victoria.

La mujer perdió el riñón izquierdo. Solo hasta ese momento fue consciente de la importancia de este órgano.

Durante dos años estuvo en lista de espera para un trasplante, pero, por fortuna, su único riñón recuperó la función.



“Es muy traumático y todos los días pedía que alguien fuera compatible conmigo, además de que era frustrante ir a las diálisis. El organismo fue reaccionando y nunca más esperé la llamada”, recordó.

Añadió: “Hoy llevo una vida saludable, me alimento bien, hago ejercicio, duermo bien, no consumo bebidas alcohólicas y esto me ha dado calidad de vida. Hoy mi lupus está indetectable”.

Vivir sin un riñón no es imposible y Victoria es una prueba de ello, pues con los cuidados adecuados lleva una vida tranquila y plena al lado de sus hijos.

