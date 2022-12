Michelle Obama lanzará un disco de rap

De acuerdo con información que reseña el diaro ABC de España, "Songs for a healthier America" será el título de la producción discográfica que saldrá al mercado en septiembre. Sin embargo, no cantará sino que actuará y aparecerá en los videos de las 19 canciones que forman parte de este trabajo musical.

Algunos de los títulos de los temas que se han conocido son "Veggie Luv" (Amor vegetariano) y "UR what you eat" (Eres lo que comes). Ya hay diez videos grabados.

Michelle Obama le sale al paso a este problema de salud que mantiene en alerta a Estados Unidos y se le medirá al reto de enamorar a niños y a adolescentes a través de la música, para enseñarles a cuidar su alimentación.

Los discos serán repartidos en colegios de las principales ciudades de Estados Unidos.