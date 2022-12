Mientras más rico se es más se tiende a ser obeso, según estudio

Los índices más altos se registraron en Medio Oriente y el norte de África, donde casi el 60% de los hombres y el 65% de las mujeres están pasados de peso. Estados Unidos tiene aproximadamente 13% de la población obesa del mundo, porcentaje más alto que cualquier otra nación. China e India juntas tienen alrededor de 15%.

"Es bastante sombrío", dijo Christopher Murray, del Instituto de Estadísticas y Evaluación de Salud de la Universidad de Washington, quien encabezó el estudio. Él y sus colegas revisaron más de 1.700 estudios que cubrieron 188 países entre 1980 y 2013. "Cuando nos percatamos de que ningún país ha tenido una disminución significativa en la obesidad, eso nos indica lo difícil que es este reto".

Murray indicó que hay un fuerte vínculo entre los ingresos y la obesidad: mientras mejor situación económica tienen las personas, más tienden a engordar. Dijo que científicos han notado un aumento acompañante en diabetes y que el índice de ciertos cánceres vinculado al peso, como el pancreático, también está aumentando.

El nuevo reporte fue financiado por la Fundación Bill & Melinda Gates y publicado el jueves en el portal de internet de la revista Lancet.

La semana pasada, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció una comisión de alto nivel con el fin de estudian cómo hacer frente a la obesidad infantil.

"Nuestros niños se están poniendo más gordos", dijo con aspereza la doctora Margaret Chan, directora general de la OMS, durante un discurso en la reunión anual de la agencia en Ginebra, Suiza. "Hay países del mundo que se están matando de tanto comer". A inicios de este año, la OMS dijo que no más de 5% de la ingesta diaria de calorías debe provenir de azúcar.

"La modernización no ha sido buena para la salud", dijo Syed Shah, experto en obesidad de la Universidad Emiratos Árabes Unidos, quien encontró que las tasas de obesidad se han quintuplicado en los últimos 20 años incluso en un puñado de villas remotas del Himalaya en Pakistán. Su investigación fue presentada esta semana en una conferencia en Bulgaria. "Hace años la gente tenía que caminar durante horas si quería realizar una llamada telefónica", señaló. "Ahora todos tienen un teléfono celular".

Shah agregó que los habitantes de villas ya no tienen que depender de sus propios cultivos para tener alimento.

"Hay caminos para que (compañías) traigan sus alimentos procesados y la gente no tiene que sacrificar sus propios animales para tener carne y grasa de cocinar", dijo. "Nadie conocía la Coca-Cola y la Pepsi hace 20 años, ahora está en todos lados".

En Gran Bretaña, la autoridad independiente de salud emitió el miércoles una nueva advertencia y recomendó que la gente con sobrepeso sea enviada a clases gratis para perder aproximadamente el 3% de su peso, fundamentando que perder solo unos kilogramos mejora la salud y es más realista. Aproximadamente dos de cada tres adultos en el Reino Unido tiene sobrepeso, lo que lo convierte en el país más obeso de Europa Occidental.

"Esto no es algo donde uno puede simplemente despertar una mañana y decir que va a perder 10 libras (4,5 kilos)", dijo en un comunicado Mike Kelly, director de salud pública de la agencia. "Se requiere decisión y un incentivo".