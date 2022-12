Mientras Medimás firma 800 convenios con clínicas e IPS, varios pacientes están sin cobertura

Citas, entrega de medicamentos y urgencias son los servicios más afectados. “Desde las tres de la mañana y no me han atendido”, denunció Andrea Amaya.

“La llevé al hospital San Rafael, allá le dijeron que no la atendían porque no tenían contrato. Nos vamos al San José y también dicen que no la puede atender porque desde ayer no tienen contrato”, denunció la mamá de la paciente.

Pesimistas se muestran afiliados de EPS Medimás, el reemplazo de... Varias personas que acudieron a reclamar medicamentos y procedimientos, que ya estaban autorizados, fueron notificados de que tendrán que repetir las diligencias.

Medimás brinda explicaciones

Según la EPS Medimás, que compró a Cafesalud, la falta de atención en algunos hospitales se dio porque hasta este miércoles se están firmando los convenios para garantizar la operatividad.

“Se están legalizando todos los contratos con Medimás EPS, de tal manera que las problemáticas contractuales que se han tenido deben quedar resueltas de aquí a mañana”, afirmó Jorge Gómez, vocero de Medimás.

Trabajadores en vilo

La terminación de los contratos entre algunas IPS y Cafesalud también generó traumatismos para los empleados. Varios fueron notificados de sus despidos a través de misivas.

“Nos dijeron que habían llegado carta de despido a nueve funcionarios, a nosotros nos da mucha tristeza porque Medimás dijo que iban a respetar nuestros puestos de trabajo”, declaró Elcy Maldonado, trabajadora de Cafesalud.

Medimás EPS informó que el traslado de los usuarios de cafesalud se realizó de manera automática, pero que quienes tengan autorizaciones vigentes antes del 31 de julio deben acercarse a sus IPS para renovarlas.

