“Mientras no haya una vacuna, la salud de todos está en nuestras manos”: expertos piden no confiarse

“Lo que hay que definir en este momento es que, como población, nos hayamos preparado adecuadamente para esta fase de la epidemia”, explica Carlos Palacio, decano de la facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia.

Sin embargo, hay un fenómeno que preocupa con la reapertura de nuevos sectores económicos.

“Hay que tener mucho cuidado con un peligro y es el exceso de confianza porque se sienten libres y realmente es importante advertir que van a aumentar el número de casos”, dice Carlos Trillos, epidemiólogo y profesor de la Universidad del Rosario.

A esto se suma Juan Pablo Hernández, director del laboratorio genómico One Health: “Lo más importante es que reconozcamos todos que esto no ha terminado, que esto es un proceso largo y todavía nos falta mucho. No estamos del otro lado. Mientras no haya una vacuna, la salud de todos está en nuestras manos”.

El Instituto Nacional de Salud advierte que la pérdida de conciencia del riesgo está llevando a que muchos sean descuidados.

“Es muy importante comprender que la velocidad del contagio se da por la interacción social. Entre más contactos existan, más casos habrá y más personas lamentablemente morirán”, señala Martha Ospina, directora del INS.

Finalmente, todos coinciden en que es tiempo de intensificar las medidas de bioseguridad.