Minhacienda se refirió a los $10 billones anunciados para algunas EPS: "Se les ha pagado la UPC" Según el Ministerio de Hacienda, no se trata de $10 billones adicionales, sino que ese monto hace parte de lo que las EPS reciben mes a mes por la unidad de pago por capitación. “Si me están preguntando por la deuda vieja, déjenme mirar porque no hay esos recursos”, dijo el ministro.