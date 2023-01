Ministerio de Salud busca sacar algunos medicamentos y tratamientos del POS

Entre ellos el acetaminofén, solo en algunas presentaciones, y procesos contra infertilidad. La lista es un borrador y colombianos pueden enviar observaciones.

La nueva resolución que prepara el Ministerio de Salud contiene un listado de medicamentos, servicios y tecnología que no serían cubiertos por el Plan Obligatorio de Salud o POS.

Entre otros se incluyen el acetaminofén más codeína y acetaminofén más hidrocodona, utilizados en manejo de dolor; la buprenorfina, otro analgésico; erlotinib, medicamento utilizado para tratar el cáncer; y el infliximan, usado en enfermedades inflamatorias crónicas.

"Se trata de una propuesta de exclusión absolutamente particular para uso terapéutico específico, frente al cual no se cuenta efectividad médica suficiente", dice Juan Pablo Uribe, ministro de Salud.

Pero también hay tratamientos que serían excluidos del POS como la fecundación in vitro y la inseminación artificial, las terapias intensivas pediátricas para la función motora de los niños, las toallas de limpieza y hasta los suplementos dietarios.

Para la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, se trata de un proceso positivo, preestablecido desde el año 2015 en la ley, en el que el Gobierno busca controlar los costos del sistema de salud eliminando tecnologías que ya se consideran obsoletas.

La Asociación de EPS de Colombia tiene otra visión.

"Lo importante en esto es que se está cuidando que el usuario reciba lo mejor y nosotros como EPS tenemos que dar lo que el Gobierno”, dice Elisa Torrenegra, directora ejecutiva de Gestarsalud.

El debate está abierto y este es el momento de hacer las observaciones respectivas ante el Ministerio de Salud.

