Ministra de Salud negó haber rechazado una oferta para importar medicamentos ante escasez

El desabastecimiento de algunos medicamentos en el país tiene a la ministra de Salud, Carolina Corcho, en el ojo del huracán. El director del Invima, Francisco Rossi, asegura que no hubo voluntad de ese ministerio para iniciar un proceso de importación y los gremios piden soluciones inmediatas.

La ministra Corcho negó haber rechazado una oferta para importar medicamentos que están escasos en el país por parte de algunos laboratorios.

"Desconozco que haya habido un contenedor y que nosotros hayamos negado el ingreso de medicamentos. El Ministerio de Salud no hace compra de medicamentos”, afirmó Corcho.

Contrario a esto, el director del Invima, en dos ocasiones, afirmó que la propuesta había sido rechazada por no ser la solución más viable para el país y confirmó que sí se está viviendo el desabastecimiento.

Publicidad

“¿Hay desabastecimiento de medicamentos?, la respuesta es sí. Si racionalmente alguien pensara que este problema se va a resolver con importación masiva de medicamentos no ha entendido nada”, dijo Rossi.

Lo cierto es que el país vive una etapa muy compleja por la falta de algunos fármacos en las cadenas de dispensación. El Invima reporta 42 medicamentos desabastecidos y 14 en riesgo de escasear.

“Pero hay medicamentos que en el dispensario, en el sitio de dispensación donde yo lo tenía que recibir no lo hay, pero sí lo consigo en la droguería de al lado. Hay medicamentos que no se consiguen en ninguna parte porque ya no son rentables y nadie los está trayendo”, agregó Rossi.

Publicidad

Sectores como el farmacéutico, pacientes, IPS e incluso desde la academia, coinciden en un mismo llamado: buscar soluciones pronto y de fondo y replantear la idea de importar los que presentan escasez.

“Esos procesos pudieran ser muy interesantes para aquellos casos en los cuales no hay ninguna unidad disponible de medicamentos en el mercado”, dijo Claudia Vaca, directora del Centro de Pensamiento y Medicamentos de la Universidad Nacional.

“Afecta la atención integral de pacientes, afecta el normal funcionamiento de las instituciones prestadoras de servicio de salud”, manifestó Jorge Toro, director de Unipsco.

Dentro de las apuestas a largo plazo del gobierno está la reindustrialización, que Colombia produzca principios activos y fármacos.