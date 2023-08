Ministro de salud tras reunión con representantes de las EPS: “No se dejarán de prestar servicios”

La Defensoría del Pueblo convocó a una reunión entre las EPS y el Gobierno colombiano para buscar salidas a las supuestas dificultades financieras que hoy se están presentando en el sistema de salud.

De esta reunión participaron los presidentes de diferentes juntas directivas de las EPS, la representante de ACEMI, el gremio que asocia a esas entidades, el director de la Adres y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

“Pudimos expresar los temas que particularmente están inquietando, tanto los de hoy como los que vienen estructuralmente hace mucho tiempo. Hay muy buena disposición al diálogo y a que sea así”, recalcó Ana María Vesga, presidenta ejecutiva de ACEMI.

Por su parte, el ministro de Salud dijo que no hay una crisis financiera en este momento, que no hay cómo demostrar que realmente las EPS están en una situación financiera complicada. Además, asegura que no hay argumentos para decir que el monto anual que les gira el Estado no les alcanza.

“Lo más importante de todo esto es que la gente entienda que aquí no se va a dejar de prestar servicios. Eso fue, de pronto, una mala interpretación en el sentido de que nadie puede ir a creer que no se va a seguir prestando el servicio. Infortunadamente esto se ha politizado tratando de crear una crisis y yo les he dicho claramente a las EPS: ‘Tengan mucho cuidado porque los están utilizando para crear una crisis’”, indicó Guillermo Alfonso Jaramillo.

Asimismo, Luis Andrés Fajardo, vicedefensor del Pueblo, manifestó que se trató de una reunión que propició el diálogo franco y transparente.

“Tuvimos un debate abierto en el cual se evidenciaron las dificultades que existen entre la interpretación de algunas cifras, situaciones de recursos y diferencias entre las posturas de unos y otros”, manifestó el funcionario.

Se espera que el ministro de Salud reciba en su despacho a los presidentes de las EPS que advirtieron la crisis financiera del sistema, pero también a los gremios que los representan. El funcionario aseveró que está disponible para escuchar las propuestas sobre suficiencia, presupuesto y saldar las deudas del pasado.