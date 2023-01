Minsalud reglamenta el aborto en Colombia: mantienen causales y se ampara a menores

Está listo el borrador de la resolución que regula el procedimiento y lo deja en firme para tres casos específicos. Iglesia católica se pronunció.

Atendiendo el llamado que le hizo la Corte Constitucional, el Ministerio de Salud de Colombia se dio a la tarea de reglamentar la despenalización del aborto en los siguientes hechos excepcionales:

En casos de violación

Grave malformación del feto

Peligro para la madre hasta los nueve meses

Lo anterior aplicará para mujeres menores de edad, quienes no necesitarán permiso de sus padres para hacerlo.

"El tiempo gestacional no lo determinan los jueces, sino las personas al momento de tomar esta decisión, con el análisis de cada caso particular", explicó Iván Darío González, viceministro de Salud.

Dentro de la reglamentación, que está para comentarios del público antes de ser expedida, se advierte que no puede haber barreras en las instituciones para garantizar el aborto seguro a las mujeres.

“Acceso con calidad y seguridad de las mujeres en Colombia, en los tres casos tipificados donde se ha despenalizado el aborto", recalcó Juan Pablo Uribe, ministro de Salud.

Además, la resolución define tiempo de respuesta cuando una mujer solicita el aborto: cinco días.

Si bien médicos podrán negarse a practicarlo, las instituciones hospitalarias deben buscar a otro profesional que sí lo haga.

Igualmente, la reglamentación advierte que las mujeres tienen derecho a ser valoradas antes del aborto sobre su condición física y psicológica, a ser advertidas sobre los posibles riesgos, y a no ser juzgadas, presionadas ni discriminadas por su decisión.

El presidente Iván Duque se pronunció al respecto: “Yo, en lo personal, soy una persona próvida, pero la Corte Constitucional habló de tres circunstancias excepcionales en un marco general de prohibición. Eso es lo que el Ministerio de Salud está haciendo”.

A través de un comunicado, la Conferencia Episcopal rechazó el proyecto de resolución.

“El ministro parece obviar que en Colombia el aborto es un delito que no tiene cárcel en tres casos excepcionales. Por lo tanto, es imposible legal y lógicamente pretender que una resolución del Ministerio de Salud le dé el carácter de derecho fundamental a un delito penal. Aún si la Corte Constitucional así lo afirma de manera irregular”, señaló monseñor Juan Vicente de Córdoba, presidente del departamento de vida de la Conferencia Episcopal de Bogotá.

Por otro lado, el padre jesuita Carlos Novoa dijo que lo ideal es concientizar a las mujeres sobre la responsabilidad de quedar embarazadas.

Tan solo en Profamilia, 16.878 mujeres accedieron a un aborto legal y seguro en 2018; eso representó un 60,5% más que los casos reportados en 2017.