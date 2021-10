Minsalud se niega a reglamentar la eutanasia tras reciente fallo de la Corte Constitucional

En las últimas horas la Corte Constitucional recibió un documento del Ministerio de Salud en el que plantea que hay “dudas”, “incongruencias” y “ambigüedades” en su más reciente fallo sobre la eutanasia para pacientes con enfermedades no terminales que, según la entidad, hacen prácticamente imposible su cumplimiento.

En el pronunciamiento de 16 páginas llama la atención que el Ministerio de Salud dice que no reglamentará el tema de la eutanasia: “(…) no se entiende cómo esta cartera tendría que actualizar la regulación, ya que más allá de ajustar el mecanismo de reporte (solicitudes) de ciudadanos que requieren acceso al procedimiento, por tratarse de derechos fundamentales y tocar el núcleo esencial de los mismos no es posible emitir regulación al respecto, lo cual escapa del ámbito de nuestras competencias”.

Para el Ministerio de Salud el fallo es ambiguo y cualquier lesión podría terminar en la solicitud de la muerte asistida. “Deja abierta la posibilidad de interpretación para que cualquier situación que genere sufrimiento pueda ser considerada por el sujeto pasivo como una condición válida para solicitar eutanasia como forma de ejercer el derecho a morir dignamente, por ejemplo, lesiones musculares, ceguera, parálisis faciales, lesiones en piel, secuelas de lesiones por quemaduras o trauma en general”, señala otra parte del documento.

Ante esta posición del Gobierno, quienes han actuado dentro de esta demanda señalan que el anuncio del ministerio viola la ley. “No le corresponde al ejecutivo decidir qué órdenes judiciales le parecen, le gustan, se ajustan a sus posiciones ideológicas y cuáles no”, explica Lucas Correa del Laboratorio de Derechos Sociales y Culturales.

La petición del Ministerio de Salud sobre la eutanasia abrió una polémica. Dice Correa que “el fallo es claro y no hay contradicción”.