Minsalud tras solución temporal de Sanitas para medicamentos: "Van dejando un reguero de deudas"

La EPS Sanitas emitió un comunicado en el que garantiza la entrega de medicamentos para sus usuarios , un alivio teniendo en cuenta que Cruz Verde había lanzado un ultimátum que vencía este 15 de noviembre. La asignación de dichas medicinas se realizará a través de Audifarma.



En el escrito, Sanitas dice que pondrá el dinero que le correspondería al Gobierno para solucionar la dispensación de estos medicamentos a los pacientes. Insiste en que debe haber decisiones de fondo para solucionar el problema.

De igual manera, la EPS advierte que la solución que se anunció en las últimas horas es temporal y aplica únicamente a personas que están por fuera del plan de beneficios en salud.

“No es una decisión fácil porque nuestros recursos están en una etapa crítica, pero lo hacemos por el compromiso que nos caracteriza con los colombianos y con el sistema, al que hemos contribuido por 28 años”, señala una parte del comunicado.

Al respecto, reaccionó el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo: “Uno no puede hacer lo que muchas veces están haciendo. ¿Qué he encontrado? Tienen un proveedor, tienen una IPS, le quedan debiendo a esta IPS y después se pasan a otra IPS y van dejando un reguero de deudas, eso no se puede hacer, hay que ser serios”.

Los usuarios de Sanitas van a seguir recibiendo a través de Cruz Verde los medicamentos e insumos que están dentro del plan básico de beneficios en salud, el cambio de dispensario solamente aplica para aquellos tratamientos que están por fuera de este.