Mitos sobre el coronavirus: ¿puedo contagiarme si compro o consumo productos chinos?

Son muchos los prejuicios que se han creado alrededor de esta enfermedad. Con ayuda de una experta, Noticias Caracol desvirtúa algunos de ellos.

¿Pueden estar infectados de coronavirus los productos que vienen de China?



"En principio, los productos inertes no tienen por qué estar infectados. Los virus tienen cierta resistencia al medio ambiente. Ellos aguantan cierto tiempo por fuera de las células, pero no aguantan muchos”, explica María Fernanda Gutiérrez, doctora en virología de la Universidad Javeriana.

¿Hay riesgo de contagio al consumir alimentos importados de ese país?



“El virus no está en los alimentos y mucho menos si ya están procesados. Entonces, en general, no tenemos problema. Nosotros podemos comernos un plato de arroz chino”, recalca Gutiérrez.

En caso de que llegue a Colombia el virus, ¿será obligatorio usar el tapabocas?



“Si lo vamos usar mal es mejor no usarlo. El virus, efectivamente, se queda atrapado en el tapabocas, pero, como la gente se lo pone, se lo quita y se lo pone, y lo pone en la mano, genera aerosoles y es más peligroso”, señala la experta.

¿Los animales pueden transmitir este virus?



“Este virus en particular no porque ya pasó del animal al hombre. Ahora ya no se devuelve al animal, ese no es el comportamiento viral”, dice la doctora.

¿Hay antibióticos que contrarresten el coronavirus?



“No tenemos drogas antivirales, por eso no hay nada que hacer para contrarrestarlo. Manejamos la sintomatología, como se maneja la sintomatología de cualquier gripa”, concluye la especialista.

La influencia que tiene el gigante asiático en Colombia es muy grande. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud dijo que la infección de este virus no se asocia con los productos inertes provenientes de China.



¿Cómo se contagia el nuevo coronavirus?



