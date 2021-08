Mitos sobre la vacuna contra el COVID-19: ¿es cierto que si tuvo COVID ya no la necesita?

Luego del anuncio del Gobierno de aplicar una tercera dosis para pacientes inmunosuprimidos, surgen más mitos sobre la vacuna contra el COVID-19. La doctora Fernanda Hernández resuelve algunos de ellos.

¿Por qué la vacuna debe ir en el brazo izquierdo y no en el derecho?

“La vacuna puede ir en realidad en cualquier brazo, la recomendación tradicional es que la vacuna se coloque en el brazo que no es el dominante, eso quiere decir que si uno es derecho se la colocan en el brazo izquierdo para evitar que ese dolor o esas molestias del brazo izquierdo ocasionen problemas en el día a día que pueden favorecer el dolor”, dice Jorge Alberto Cortés, infectólogo del Hospital Universitario Nacional-

Si me puse un esquema de vacunación en Colombia, viajé a los dos meses y me puse otro esquema en Estados Unidos, ¿qué me puede pasar?

“No va a tener problemas en el sentido de que se puede poner hasta 10 dosis de vacuna, que ya no va a generar mayor complicación o mayor situación respecto a los eventos adversos. Respecto a la inmunidad no va a tener ninguna mejoría significativa porque ya el sistema ha respondido adecuadamente”, explica Carlos Saavedra, infectólogo y coordinador del Consenso Colombiano de COVID.

Si a una persona le dio COVID, ¿queda inmunizada y no tiene necesidad de vacunarse?

“Las recomendaciones colombianas, del consenso colombiano de expertos y que el gobierno acogió, es dar una sola dosis de la vacuna para las personas que han tenido previamente COVID si esa vacuna sucede entre los tres y los nueve meses siguientes al episodio de COVID. Eso en base a que los estudios han demostrado que esas personas ya tienen una respuesta inmunológica y que con una sola dosis de vacuna generan una respuesta muy grande y por lo tanto no requieren una vacunación adicional”, precisa el doctor Cortés.

No crea en los mitos sobre la vacuna contra el COVID-19 que dicen que si ya tuvo la infección está a salvo de la enfermedad.

“Si a una persona le dio COVID está parcialmente inmunizada, la vacuna optimiza ese esquema de inmunización, entonces no es que ya quedemos inmunes, quedamos parcialmente estimulados y un refuerzo ayudará a que esa estimulación sea correcta”, recalca el infectólogo Saavedra.

En este momento, con la mayoría de las etapas del plan de vacunación abiertas, son pocas las personas que deben esperar. Consulte con su médico su caso particular y que una información errónea o falsa no aplace esta decisión.

En cuanto a la tercera dosis contra el COVID-19 también hay que tener claro que es según la condición de la persona, no según la vacuna que se haya aplicado, porque todas ofrecen alta protección.

El refuerzo lo que busca es darle un empujón al sistema inmune de las personas que no alcanzaron a obtener la respuesta necesaria.

A aquellos que cumplen con los requisitos recibirían la dosis de Pfizer, Moderna o Sinovac si se las aplicaron en el primer esquema. En caso de que haya sido AstraZeneca se reforzarían con Pfizer o Moderna.