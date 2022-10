Muerte del pequeño Gabriel Esteban Cubillos: psiquiatra analiza el comportamiento de su papá

Noticias Caracol Ahora habló con el doctor Miguel Sabogal, presidente de la Asociación Colombiana de Salud Mental, un psiquiatra que analizó lo que presuntamente hizo el papá de Gabriel Esteban Cubillos con su hijo de 5 años en Melgar, Tolima.



¿Por qué ese tipo de comportamiento si demostraba públicamente su amor por Gabriel Esteban Cubillos?

Dr. Miguel Sabogal: Es algo complejo de entender y en estos casos se debe solicitar una autopsia psicológica. Se mira todo lo que pasaba en la vida de estas personas, si él tenía antecedentes de conductas violentas o conductas delictivas previas, si había conducta sociopática o no, si había consumo de sustancias psicoactivas, muchas circunstancias que podrían influir en una conducta tan macabra como esta que estamos presenciando en nuestro país.

Los que trabajamos en servicios de urgencias vemos cómo llegan muchísimos casos de intento de suicidio, de agresión, de lesiones personales, de riñas que se dan dentro del contexto familiar, en muchos casos van asociadas a trastornos de la personalidad, en otros casos son asociadas al abuso de alcohol y de sustancias psicoactivas.

