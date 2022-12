Muestran sus senos en contra del cáncer

El sitio ha sido todo un éxito en la red, pues ya cuenta con más de 15 mil seguidores en Twitter y 11 mil likes en Facebook.

Las mujeres que no se atreven a subirlas, comentan y comparten las imágenes.

El principal objetivo de la página es animar a las mujeres a que se realicen frecuentemente el autoexamen, asistan a controles mamarios y sigan todas las recomendaciones de los especialistas.

Las fotos también se pueden enviar a través del correo photo@boobstagram.com y posteriormente se publicarán en Twitter, Facebook, Pinterest y Google Plus, en donde también hay videos sobre la manera correcta de palpar los senos y de las anomalías que pueden ser síntomas de la enfermedad.

Julian GLT y Lionel Pourtau, creadores de la página, expresaron al Diario de Yucatán que la única intención es que las mujeres no hagan caso omiso frente al padecimiento y agregan que "la guerra contra el cáncer de mama ha estado vigente por muchos años, y el progreso ha sido real. Pero, comparada con otras enfermedades, puede parecer pequeño pese a los grandes recursos financieros y humanos que la sociedad ha dedicado a esta causa".

El lema del sitio web es: "Mostrarle tus senos en Internet es bueno, mostrárselos a un doctor es mejor".